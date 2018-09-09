2018-09-09T22:25:45+03:00
Общество

Явка на выборах в Волгоградской области: за два часа до окончания – 20,98%

Нарушений не зафиксировано
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В миллионном Волгограде за десять часов проголосовали только 183 тысячи человек.В миллионном Волгограде за десять часов проголосовали только 183 тысячи человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Единый день голосования, который проходит по всей России и в Волгоградской области в том числе, подходит к концу. Результаты явки, честно говоря, не радуют. Волгоградцы не активно сегодня, 9 сентября, участвовали в избирательном процессе. По данным теризбиркома на 18.00 яква на выборах в Волгоградской области в среднем составила 20,98%. То есть на голосование пришел лишь каждый пятый.

Напомним, в Камышине, Волжском и в Волгограде сегодня избирают новый состав городских дум. И Камышин в плане активности жителей преуспел. Здесь к концу дня явка составила 23,35%. В Волжском на участки пришли 18,51% избирателей. А в областном центре – Волгограде – и того меньше – всего 18,35%.

А вот в сельской местности голосуют лучше. Как рассказали «КП-Волгоград» в теризбиркоме, в среднем на выборах в органы местного самоуправления в 22 муниципальных районах области проголосовали 39,57%.

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