Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 8 января: кривая заболеваемости и смертей идет вниз

На лечении остаются около 4 тысяч человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области заболеваемость и смертность от коронавируса продолжают снижаться в первые дни 2022 года. На сегодня в регионе подтвердили COVID-19 у 183 человек. Общее число заболевших ковидом перевалило за 130,8 тысячи человек. И по этому показателю область все еще на 15-м месте среди регионов страны. При этом уровень коллективного иммунитета волгоградцев федеральный оперштаб оценивает в 60,94%. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 8 января 2022 года.

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Смертность от ковида и его осложнений тоже снижается – на сегодня подтвердили 14 смертей – это более, чем в два раза меньше пиковых значений, когда за сутки фиксировали 39 летальных исходов. В целом коронавирус унес жизни 561 волгоградца.

В ковидных госпиталях все меньше пациентов. Накануне выписались по выздоровлению 178 волгоградцев, перенесших COVID-19. Победить коварную инфекцию удалось уже 121,1 тысячи жителей региона. На Рождество остаются на лечении в больницах и дома более 4100 волгоградцев.

В Волгограде и области продолжают действовать карантинные ограничения по коронавирусу. Отменять их пока не собираются.