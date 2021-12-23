«Это лучший подарок к Новому году»: создатель экзоскелета из Волгограда отреагировал на слова Путина

Вот такие "крылья" создал Александр Воробьев. Они позволяют людям с ограниченными возможностями верхних конечностей полноценно двигаться. Фото из архива ВолгГМУ.

Почти десятилетие волгоградские ученые трудились над созданием «костюма будущего» - экзоскелета. Это такое изобретение, которое помогает людям с ограниченными возможностями вновь испытывать все радости активной жизни и полноценно двигаться. Волгоградские экзоскелеты вошли в федеральную программу «Приоритет 2030», а на традиционной пресс-конференции президент Владимир Путин высказался о возможности открытия на территории Волгоградской области всероссийского центра по созданию экзоскелетов.

«МЫ НЕ ТЕРЯЛИ ВЕРЫ И МНОГО РАБОТАЛИ»

«КП-Волгоград» пообщалась с одним из создателей экзоскелета - заведующим кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ Александром Воробьевым. Волгоградские ученые очень обрадовались, что их труды оценили на самом высоком уровне, о них заговорил сам президент.

- Мы никогда не теряли веры! Мы надеялись и наши надежды сбылись. Конечно, мы много работали. Нашу работу оценили в России и за рубежом. Очень радостно, что Владимиру Владимировичу задали столь важный вопрос. Это лучший подарок к Новому году. Я невероятно благодарен, - поделился эмоциями Александр Воробьев.

Изначально ученые создавали экзоскелеты для детей, у которых были проблемы с верхними конечностями. С годами устройство совершенствовалось. В итоге разработали механизм и для взрослых.

- Работа над созданием экзоскелетов в стенах ВолгГМУ началась в 2013 году. Усилия ученых изначально были направлены на помощь детям, страдающим дегенеративными нарушениями верхних конечностей и даже и не предполагалось, что эта конструкция сможет найти применение у взрослых людей с ограниченными возможностями здоровья. За эти годы устройство видоизменялось, дорабатывалось, совершенствовалось и оказалось востребованным для десятков детей, а затем и взрослых из разных городов России и зарубежья, - прокомментировал «КП-Волгоград» ректор Волгоградского государственного медицинского университета Владимир Шкарин.

В итоге ученые добились высоких результатов. Их изобретения вошли в ТОП-10 лучших в России, удостоились премий. Заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ Александр Воробьев создал «ЭКЗАР-экзоскелет для абилитации и реабилитации инвалидов». «Крылышки», как их прозвали между собой ученые, дарят пациентам возможность поднимать руки и выполнять любую работу. Яркий тому пример – параолимпийская чемпионка по плаванию Александра Агафонова. У нее «артрогрипоз верхних конечностей», девушка даже с трудом держала ложку, но с помощью экзоскелета теперь завоевывает медали.

Еще одно важное изобретение разработал специалист по учебно-методической работе кафедры стоматологии Института НФМО Денис Дьяченко - «Экзоскелет нижней челюсти». А Федор Андрющенко, старший научный сотрудник научного центра, придумал, как облегчить работу врачам с помощью «Экзоскелет эндохирурга». Это такая спецодежда, например, для хирурга, который проводит многочасовые операции. Она помогает врачам снять нагрузку и при этом качественно выполнять работу.

Напомним, Владимир Путин пообещал, что даст поручения правительству, где уже решат, какую поддержку можно оказать ученым и их изобретению. Глава государства отметил, что сейчас подобное оборудование закупается за границей, что довольно дорого. А будет ли центр в Волгоградской области – покажет время. Ученые ВолгГМУ очень надеются на поддержку.

- Такой центр, безусловно, необходим. Это поможет людям с ограниченными возможностями получить доступную и качественную помощь. Мы со своей стороны готовы работать и создавать новые изобретения во благо общества, - пообещал заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии ВолгГМУ Александр Воробьев.

Между тем волгоградские экзоскелеты уже стали частью федеральной программы.

- Сегодня волгоградские экзоскелеты - часть большого проекта, который будет представлен для участия в федеральной программе «Приоритет 2030», - один из основополагающих блоков, который планируется защищать в Министерстве высшего образования и науки летом предстоящего года. Внимание к проектам, реализуемым в ВолгГМУ со стороны Президента, даст возможность не только развивать научное направление деятельности, но и оказать реальную помощь тем, кто в этом больше всего нуждается. Университет готов продолжить эту работу уже на уровне специализированного центра, если такое решение будет принято, - резюмировал ректор медуниверситета Владимир Шкарин.