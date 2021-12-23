Журналистка МТВ попросила Путина открыть в Волгограде центр по созданию экзоскелетов

Уникальное оборудование дешевле иностранного и при этом не менее эффективно. Фото из архива ВОКБ № 1.

23 декабря на традиционной пресс-конференции президент Владимир Путин отвечает на волнующие россиян вопросы. Были вопросы от волгоградцев. Один из них касался сразу двух важных тем: помощи инвалидам и ученым, создавшим уникальное изобретение – «Экзоскелет 34». Корреспондент «Муниципального телевидения Волгограда» Анна Корохова попросила главу государства помочь с созданием в регионе центра по созданию эндопротезов.

- Наши волгоградские ученые разработали «ЭКЗАР 34», который позволяет реабилитироваться больным с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. Например, Александра Агафонова, инвалид первой группы боролась с врожденным артрогипозом, не могла держать ложку в руках. Сейчас она является четырехкратной параолимпийской чемпионкой по плаванию. Мы бы хотели обратиться с просьбой создать на территории Волгоградской области первый всероссийский центр по созданию экзоскелетов.

Владимир Путин пообещал дать соответствующее поручение.

- Конечно, нужно подумать на эту тему. Есть у нас программы, которые обеспечивают людей с ограниченными возможностями здоровья соответствующими техническими средствами. Деньги выделяются. И, разумеется, самое эффективное, современное оборудование закупается за границей. Я уверен, что те люди, о которых вы сказали, и их изобретение в разы по себестоимости ниже, чем оборудование за границей. Если оно такое эффективное, я обязательно об этом подам в правительство соответствующий сигнал. Посмотрим, как их поддержать, оценим возможности создания центра. Понимаете, что так сходу я не могу сказать. Разные возможны варианты их поддержки, по разным направлениям, в том числе по линии поддержки малого и среднего бизнеса, и по линии социальной политики. Разные возможны инструменты.

Уникальный «Экзоскелет 34» создали ученые ВолгГМУ - Александр Воробьев, Федор Андрющенко, Денис Дьяченко и Карэн Саргсян. Это был пилотный проект, в рамках которого разработали устройства для реабилитации инвалидов верхних конечностей (ЭКЗАР 34), оптимизации работы эндохирургов (REX-S) и лечения переломов нижней челюсти (ЭКЗОЧЕЛ). В 2020 года волгоградских ученых отметили золотой медалью XXIII Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волгоградские учёные изобрели экзоскелет для эндохирурга

Уникальная разразрабока позволит в разы облегчить работу специалистов во время операции (подробности)