Волгоградка родила двойню в машине мужа на парковке

В роддом женщина попала уже с детьми на руках. Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

К рождению двойни молодая пара из Фроловского района Волгоградской области готовилась уже как опытные родители - это не первые роды 32-летней женщины. В роддоме беременную ждали 16 декабря, у неё была намечена плановая госпитализация. Но, понимая, что в такой ответственный момент надо быть поближе к цивилизации, родители поехали в Волгоград заранее на собственной машине. В ней и пришлось рожать. Всё пошло не по плану, сыновья решили появиться на свет пораньше, чем предполагали врачи. В роли акушера-гинеколога выступил молодой отец.

Как рассказали "КП-Волгоград" в экстренных службах региона, роды начались, когда пара уже заехала в Волгоград. Перепуганный муж только успел припарковаться возле магазина на въезде в город, как тут же пришлось принимать детей, параллельно дозваниваясь в скорую. Папа справился, приняв на руки двоих сыновей. К этому моменту приехали две неотложки, и роженицу с малышами забрали во второй роддом в Центральном районе Волгограда.

Понадобилась ли помощь медиков шокированному мужчине, не сообщается. С мамой и малышами все в порядке. Два здоровых малыша весят 2770 и 2520 граммов. Дома их ждут 2 сестренки.

- Течение повторных родов обычно отличается от первых. Поэтому даже если первые роды были длительными, лучше ехать в роддом при появлении первых схваток, - напоминают в волгоградском облздраве.

В Волгограде уже были случаи, когда роды у женщин начинались в дороге. Так, не раз выступать в роли акушеров приходилось гаишникам. В 2013 году инспекторы ДПС Денис Грабов и Евгений Перфилов приняли роды в машине, которая остановилась на посту в Городище. На свет с помощью полицейских появилась девочка. В 2015-м на этом же посту благодаря слаженным действиям сотрудников дорожной полиции родилась маленькая Снежана. Сотрудники ДПС Юрий Зимнухов, Павел Николаенко и их командир Сергей Данилов потом приехали на выписку. А в июле 2021 года старший сержант Никита Жарихин помог мужчине домчаться с рожающей женой до роддома, когда в самый неподходящий момент машина застряла в большой пробке.