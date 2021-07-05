Полицейский помог беременной волгоградке доехать до роддома в час пик

Сержант полиции поздравил родителей с пополнением. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Супруги из Волгограда Артем и Марина выразили благодарность сержанту полиции Никите Жарихину, который помог беременной женщине в час пик вовремя добраться до роддома. Несколько дней назад к сотруднику ГИБДД обратился водитель «Лады Гранты». Отец вместе с женой застряли в пробке в Ворошиловском районе. Женщине в положении стало плохо, ей нужно было срочно добраться до медучреждения.

- Старший сержант Никита Жарихин сообщил о данной ситуации в дежурную часть и принял решение о незамедлительном сопровождении автомобиля с роженицей до ближайшего родильного дома с использованием специальных световых и звуковых сигналов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Марина благополучно родила здорового ребенка. А 5 июля сотрудник ГИБДД приехал на выписку.