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Общество14 декабря 2021 13:56

С детства всех строила: единственная девушка-инспектор ДПС в Волгограде гоняется за преступниками и летает на параплане

Анжела Глушко получила награду после того, как устроила погоню и остановила опасного водителя. Мы поговорили с хрупкой и отважной девушкой в погонах
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Анжела вполне могла бы стать «девушкой Бонда», но пока ей хватает работы на волгоградских дорогах.

Анжела вполне могла бы стать «девушкой Бонда», но пока ей хватает работы на волгоградских дорогах.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Девушка-гаишник? Не женское это дело, скажут многие, ведь суровые будни не каждый мужчина выдержит. С этим не согласится 24-летняя Анжела Глушко – единственная девушка-инспектор ДПС в Волгоградской области. Если нужно, она бросится в погоню и остановит машину пулями. Если потребуется – догонит, скрутит и наденет наручники. Два года службы, а Анжелу уже отметил начальник областного Главка. «КП-Волгоград» узнала, как блондинке в погонах удается совмещать тяжелые дежурства с образом хрупкой девушки.

«Я ИЗ МАГАДАНА»

- Я родилась в Магадане. Росла боевой девчонкой, всех строила, во дворе меня уважали, - смеется Анжела. – Бабушка мечтала, чтобы я устроилась в полицию, вот такой характер был. Сама я тоже об этом мечтала и с восхищением смотрела на мужчин в форме. Полицейский – это такой человек, на которого все равняются, это пример дисциплины и воспитания, силы и смелости. Поэтому стала профессионально заниматься боевыми искусствами – самбо и дзюдо.

После школы переехала в Волжский, чтобы поступить на юридический факультет ВолГУ. Давняя мечта не давала покоя. В 22 года Анжела решила – пора. Стала собирать документы для службы в ДПС ГИБДД УМВД по Волжскому. Родители поначалу отговаривали - это опасно! Да и условия работы не самые легкие: график 2/2, двенадцатичасовые дежурства и в дождь, и в снег, и в пекло. Все время в пути. Регулярные вызовы, пьяные водители, смертельные ДТП. Но хорошие напарники помогли быстро влиться в работу. Теперь Анжела не представляет свою жизнь без наведения порядка на дорогах.

Анжеле Глушко вручили ключи от новой служебной машины.

Анжеле Глушко вручили ключи от новой служебной машины.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- В итоге с моим решением смирились и сейчас родные во всем меня поддерживают. У меня часто спрашивают, как я справляюсь с суровыми условиями. Отвечаю просто – я из Магадана, - улыбается инспектор.

ДЕВУШКА В ПОГОНЯХ

Эффектная блондинка в погонах вызывает самые приятные чувства у водителей. Мужчины относятся с уважением и не спорят, если нарушили. С женщинами за рулем еще проще найти общий язык, они всегда рады пообщаться с красавицей в форме.

Но бывают и неприятные инциденты.

- За некоторыми приходится гоняться. Был случай, когда лихач заехал в спальный район города, где гуляли люди. После погони бросил машину и пытался скрыться. Я догнала, скрутила и надела наручники, - рассказала Анжела о своих трудовых буднях. – Риск всегда есть, случаются разные ситуации. Нужно быть ко всему готовым и строго соблюдать инструкции. Я не боюсь, я уверена в своей физподготовке.

Ее Анжела продемонстрировала в другой погоне, которая и прославила девушку. Дело было в начале декабря. 16-летний подросток ехал на затонированной легковушке. Лейтенант попыталась остановить, но тот дал деру. Вместе с напарником бросились в погоню.

- Я была на пассажирском. Когда стало очевидно, что водитель не остановится, приготовилась стрелять по колесам. Нарушитель представлял явную угрозу пешеходам и другим участникам движения.

Анжела Глушко оказалась крепким орешком. Преследовать лихача решила до конца. Лейтенант достала табельное оружие и как в боевике прямо во время погони, высунувшись из окна служебной машины, несколько раз попала точно в цель. Волжанин не смог далеко уехать с поврежденными колесами. Его задержали.

За проявленный профессионализм начальник регионального Главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко вручил Анжеле ключи от новой служебной машины. Чтобы уж точно ни один нарушитель не сбежал.

«ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ И ЭКСТРИМ»

Работа работой, а после службы – личная жизнь, хобби. Чем же занимается Анжела, когда форма в шкафу и ей больше не нужно гоняться за преступниками? Признается: будни настолько насыщенные, что иногда хочется спокойствия.

- В свободное время сажусь за руль и еду в красивое место. Люблю природу, отдых в палатках. Собраться с друзьями на рыбалку – это про меня. Выпить чай на свежем воздухе, насладиться видами. Но иногда тянет на экстрим. Например, могу полетать на параплане.

Возлюбленный Анжелы хоть и сильно переживает за даму сердца, но во всем ее поддерживает.

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