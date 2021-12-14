С детства всех строила: единственная девушка-инспектор ДПС в Волгограде гоняется за преступниками и летает на параплане

Анжела вполне могла бы стать «девушкой Бонда», но пока ей хватает работы на волгоградских дорогах. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Девушка-гаишник? Не женское это дело, скажут многие, ведь суровые будни не каждый мужчина выдержит. С этим не согласится 24-летняя Анжела Глушко – единственная девушка-инспектор ДПС в Волгоградской области. Если нужно, она бросится в погоню и остановит машину пулями. Если потребуется – догонит, скрутит и наденет наручники. Два года службы, а Анжелу уже отметил начальник областного Главка. «КП-Волгоград» узнала, как блондинке в погонах удается совмещать тяжелые дежурства с образом хрупкой девушки.

«Я ИЗ МАГАДАНА»

- Я родилась в Магадане. Росла боевой девчонкой, всех строила, во дворе меня уважали, - смеется Анжела. – Бабушка мечтала, чтобы я устроилась в полицию, вот такой характер был. Сама я тоже об этом мечтала и с восхищением смотрела на мужчин в форме. Полицейский – это такой человек, на которого все равняются, это пример дисциплины и воспитания, силы и смелости. Поэтому стала профессионально заниматься боевыми искусствами – самбо и дзюдо.

После школы переехала в Волжский, чтобы поступить на юридический факультет ВолГУ. Давняя мечта не давала покоя. В 22 года Анжела решила – пора. Стала собирать документы для службы в ДПС ГИБДД УМВД по Волжскому. Родители поначалу отговаривали - это опасно! Да и условия работы не самые легкие: график 2/2, двенадцатичасовые дежурства и в дождь, и в снег, и в пекло. Все время в пути. Регулярные вызовы, пьяные водители, смертельные ДТП. Но хорошие напарники помогли быстро влиться в работу. Теперь Анжела не представляет свою жизнь без наведения порядка на дорогах.

Анжеле Глушко вручили ключи от новой служебной машины. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- В итоге с моим решением смирились и сейчас родные во всем меня поддерживают. У меня часто спрашивают, как я справляюсь с суровыми условиями. Отвечаю просто – я из Магадана, - улыбается инспектор.

ДЕВУШКА В ПОГОНЯХ

Эффектная блондинка в погонах вызывает самые приятные чувства у водителей. Мужчины относятся с уважением и не спорят, если нарушили. С женщинами за рулем еще проще найти общий язык, они всегда рады пообщаться с красавицей в форме.

Но бывают и неприятные инциденты.

- За некоторыми приходится гоняться. Был случай, когда лихач заехал в спальный район города, где гуляли люди. После погони бросил машину и пытался скрыться. Я догнала, скрутила и надела наручники, - рассказала Анжела о своих трудовых буднях. – Риск всегда есть, случаются разные ситуации. Нужно быть ко всему готовым и строго соблюдать инструкции. Я не боюсь, я уверена в своей физподготовке.

Ее Анжела продемонстрировала в другой погоне, которая и прославила девушку. Дело было в начале декабря. 16-летний подросток ехал на затонированной легковушке. Лейтенант попыталась остановить, но тот дал деру. Вместе с напарником бросились в погоню.

- Я была на пассажирском. Когда стало очевидно, что водитель не остановится, приготовилась стрелять по колесам. Нарушитель представлял явную угрозу пешеходам и другим участникам движения.

Анжела Глушко оказалась крепким орешком. Преследовать лихача решила до конца. Лейтенант достала табельное оружие и как в боевике прямо во время погони, высунувшись из окна служебной машины, несколько раз попала точно в цель. Волжанин не смог далеко уехать с поврежденными колесами. Его задержали.

За проявленный профессионализм начальник регионального Главка МВД генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко вручил Анжеле ключи от новой служебной машины. Чтобы уж точно ни один нарушитель не сбежал.

«ЛЮБЛЮ ПРИРОДУ И ЭКСТРИМ»

Работа работой, а после службы – личная жизнь, хобби. Чем же занимается Анжела, когда форма в шкафу и ей больше не нужно гоняться за преступниками? Признается: будни настолько насыщенные, что иногда хочется спокойствия.

- В свободное время сажусь за руль и еду в красивое место. Люблю природу, отдых в палатках. Собраться с друзьями на рыбалку – это про меня. Выпить чай на свежем воздухе, насладиться видами. Но иногда тянет на экстрим. Например, могу полетать на параплане.

Возлюбленный Анжелы хоть и сильно переживает за даму сердца, но во всем ее поддерживает.