«Ни один нарушитель не уйдет»: в Волжском блондинке в погонах подарили деньги и новую служебную машину

Анжела Глушко обещает: теперь ни один преступник не уйдет. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В четверг, 9 декабря, начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко наградил лейтенанта Анжелу Глушко за проявленный профессионализм во время погони за машиной нарушителя ПДД. Сотрудница ДПС остановила автомобиль табельным оружием. Руководитель Главка отметил еще двух инспекторов, участвовавших в задержании опасного преступника - лейтенанта полиции Дмитрия Буравлева и командира отдельной роты ДПС майора полиции Андрея Баранова.

Напомним, инцидент случился 1 декабря в Волжском на улице Пушкина. Инспекторы хотели остановить затонированное авто, но водитель попытался скрыться.

- Уходя от преследования, нарушитель неоднократно создавал реальную угрозу другим участникам дорожного движения, а также совершил наезд на инспектора ДПС, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главка МВД.

Анжела Глушко оказалась крепким орешком. Преследовать лихача решила до конца. Лейтенант достала табельное оружие и как в боевике прямо во время погони, высунувшись из окна служебной машины, несколько раз попала точно в цель. Волжанин не смог далеко уехать с поврежденными колесами. Его задержали.

Сегодня героев наградили. Анжеле передали ключи от новой полицейской машины, а Александр Кравченко похвалил за профессионализм:

Руководитель Главка Александр Кравченко наградил сотрудницу ДПС. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Действовала решительно, смело, конкретно. Как учили. Этот случай показал, что от сотрудников ДПС невозможно скрыться, - отметил руководитель Главка. - Благодаря действиям наших сотрудников удалось избежать возможных более тяжких последствий, которые могли бы возникнуть из-за водителя, севшего за руль автомашины и создавшего реальную угрозу, как пешеходам, так и другим водителям, и пассажирам.

Кстати, стать полицейским девушка мечтала с детства. Занималась спортом – самбо и дзюдо. Теперь у эффектной блондинки в погонах есть новый автомобиль и она обещает – ни один преступник точно не скроется.

- Приятно получить от начальника Управления высокую оценку о проделанной работе. Новый автомобиль намного быстрее. Ни один нарушитель от нас не уйдет.

Полицейским вручили денежные премии и благодарности.