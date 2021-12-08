Волгоградский Роспотребнадзор запретил новогодние корпоративы

Роспотребнадзор отличатся об эпидемиологической ситуации. Фото: Олег УКЛАДОВ

8 декабря главный санитарный врач о Волгоградской области Ольга Зубарева отчиталась о ситуации с распространением коронавируса в регионе на оперативном штабе. Благодаря высоким темпам вакцинации удалось добиться снижения по многим показателям. Однако проводить корпоративы на рабочих местах не рекомендуют.

- В регионе в течение трех недель отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации. Уровень заболеваемости на 3,3% ниже по сравнению с предыдущими неделями. Заболеваемость снизилась во всех муниципальных образованиях кроме Волжского, - сообщила Ольга Зубрева. - Коэффициент распространения инфекций также снизился до 0,98. Благодаря высоким темпам вакцинации лиц старше 65 лет заболеваемость лиц в этой группе снизилась на 6%. Мы также видим снижение количества госпитализированных в стационары.

Волгоградцы обсуждают формат новогодних праздников. Роспотребнадзор рекомендует проводить корпоративы на свежем воздухе. Например, на катке, в парке.

- В настоящий момент есть угроза распространения нового штамма – «омикрон». Он отличается большей контагиозностью и меньшим инкубационным периодом. Усилен санитарно-карантинный контроль в аэропорту Гумрак.