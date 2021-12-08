В Волгограде в следующем году сделают короче один автобусный маршрут

После нового года маршрут автобуса №95 будет сокращен Фото: Эдуард Пальгунов

Администрация Волгограда объявила электронные торги по поиску перевозчиков на ряд городских автобусных маршрутов. Среди них маршрут №95, который в настоящее время обслуживает ООО «Волгоградский автобусный парк». Автобусы ходят от остановки «Инструментальный завод» в Тракторозаводском районе до конечного пункта «ВолгоГРЭС» в Кировском районе. Однако в документах, опубликованных на сайте госзакупок, автобусы №95 будут ездить по маршруту «Поселок ГЭС - Тулака».

Контракт с новым перевозчиком будет заключен не ранее 1 января 2022 года и будет действовать до 30 апреля 2022-го. Подрядчик должен предоставить автобусы с кондиционерами, спутниковой навигацией. Транспорт должен быть выпушен не ранее 2015 года и иметь не менее 28 посадочных мест, общая пассажировместимость не менее 90 человек.

Также департамент городского хозяйства администрации Волгограда объявил аукционы по поиску перевозчиков на следующие маршруты: № 65 «Жилгородок – Тулака», №35 «Больничный Комплекс – Речпорт», №85 «Жилгородок – Родниковая Долина», №55 «ДК Строитель – пл. им. Куйбышева», №21 «ЖД Вокзал - п. ГЭС», №25 «ул. им. Мясникова – ТРЦ Акварель».