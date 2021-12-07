В Яндекс.Такси опровергли информацию о работе водителей в Волгограде «за 39 рублей»

Водители такси потребовали повышения тарифных планов Фото: Иван Макеев

Водителией из Волгограда 6 декабря собрались на парковке возле одного из городских гипермаркетов. По их словам, они выполняют заказы в Яндекс.Такси. Участники сбора объявили забастовку.

— Требуем повышения тарифных планов и понижения комиссии. Подача — 39 рублей. Бензин дорожает, газ дорогой. Мы себе в минус работаем, — рассказали участники акции.

Собравшиеся заявили, что если тарифы на заказ не поднимут, то они перестанут выходить на линию. Для начала они отказались от заказов в часы пик.

Однако единого мнения по поводу доходов и заработка среди таксистов Волгограда нет. Корреспондент «КП» вступил в несколько водительских чатов, в которых шоферы обсуждают последние новости. Часть участников переписки осудила коллег. Прежде всего за методы, к которым они прибегают, чтобы оповестить других водителей о протестной акции.

— Делают заказ к точке забастовке. А когда приезжаешь, просят отменить заказ и присоединиться. Мне за это не заплатят, еще и рейтинг потеряю, время и деньги, — пишет участник чата.

— Искренне не понимаю, в чем смысл тратить свое время и окружающих. Яндекс же вам не работодатель, а агрегатор, который предлагает выполнить заказ. Вы можете пойти устроиться на другую работу, зарегистрироваться в местном таксопарк и работать от них, но почему-то не делаете этого.

Другие таксисты удивились заявлению коллег о работе за «39 рублей». И выложили скриншоты из приложения по гарантии минимального заработка. Это своего рода «акция» агрегатора. Если водитель-партнер в Волгограде выполнит 45 заказов на брендированной машине и не заработает 6500 рублей, то компания доплатит ему оставшуюся часть. Есть свои суммы и для меньшего числа поездок. Например, за 35 поездок, которые вполне реально выполнять за рабочий день, можно заработать минимум 4900 рублей.

В пресс-службе Яндекс.Такси на запрос kp.ru по ситуации с акцией водителей в Волгораде, сообщили:

— В сервисе нет ограничений по заработку. Доход водителей в городе за последний год не снижался. Водители Волгограда сейчас зарабатывают в среднем около 300 рублей в час в тарифе «Эконом». Сегодня в городе сервис работает в штатном режиме.