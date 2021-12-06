Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 6 декабря: спад заболеваемости продолжается

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 6 декабря Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области продолжается тенденция по снижению заболеваемости коронавирусом, прирост новых случаев ковида ежесуточно становится меньше. 6 декабря в регионе заразились 428 человека, сообщили «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. За всю пандемию COVID-19 подхватили 120 440 волгоградцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 6 декабря 2021 года.

Статистика ковида в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

По-прежнему в регионе сохраняется очень высокая смертность от ковида. 6 декабря скончались 38 человек. За все время распространения вируса он убил 4 795 жителей Волгоградской области.

Из положительных моментов то, что ежесуточная выписка с выздоровлением по численности превышает количество новых заболевших. За сутки от коронавируса вылечились 459 пациентов. На прошлой неделе волгоградские медики вылечили от опасной болезни 4771 жителя области. За всю пандемию COVID-19 победили 105 946 волгоградцев.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

В России за последние сутки выявили 32 136 случаев коронавируса в 85 регионах. Всего в стране вирус подхватили 9 833 749 жителей. 6 декабря от ковида скончались 1 184 пациента. За всю пандемию погибли 282 462 человека.