За неделю врачи вылечили от коронавируса 4771 волгоградцев

Вакцинация - эффективный способ борьбы с пандемией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 декабря оперативный штаб Волгоградской области сообщил о количестве выздоровевших за неделю пациентов с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Прослеживается положительная динамика, которой добивались долгое время. По последним данным, в период с 29 ноября по 6 декабря врачи вылечили 4771 волгоградцев, в то время как ковидом заболели 3067 человек. Число вылечившихся на 1704 превышает число заболевших. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, сегодня коронавирусом заразились 428 жителей, а больничные листы закрыли 459 человек.

- В инфекционных стационарах с ОРВИ и коронавирусной инфекцией находится 3326. Всего с подтвержденным ковид, в том числе амбулаторно, проходят лечение 9 699 пациентов, - уточнили в оперштабе.

На сегодняшний день порядка 1,3 миллиона волгоградцев привились от COVID-19, это 80% от плана. Накануне в прививочные пункты поступила новая партия «Лайта» - 96 600 комплектов.