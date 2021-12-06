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Здоровье6 декабря 2021 8:48

За неделю врачи вылечили от коронавируса 4771 волгоградцев

Число выздоровевших на 1704 превысило количество заболевших
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Вакцинация - эффективный способ борьбы с пандемией.

Вакцинация - эффективный способ борьбы с пандемией.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 декабря оперативный штаб Волгоградской области сообщил о количестве выздоровевших за неделю пациентов с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Прослеживается положительная динамика, которой добивались долгое время. По последним данным, в период с 29 ноября по 6 декабря врачи вылечили 4771 волгоградцев, в то время как ковидом заболели 3067 человек. Число вылечившихся на 1704 превышает число заболевших. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, сегодня коронавирусом заразились 428 жителей, а больничные листы закрыли 459 человек.

- В инфекционных стационарах с ОРВИ и коронавирусной инфекцией находится 3326. Всего с подтвержденным ковид, в том числе амбулаторно, проходят лечение 9 699 пациентов, - уточнили в оперштабе.

На сегодняшний день порядка 1,3 миллиона волгоградцев привились от COVID-19, это 80% от плана. Накануне в прививочные пункты поступила новая партия «Лайта» - 96 600 комплектов.