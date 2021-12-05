В Волгоградской области смертность превысила рождаемость на 133,3% в 2021 году

Волгоградская область продолжает вымирать. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградская область продолжает вымирать, причем стремительно. К ноябрю 2021 года естественная убыль населения в регионе превзошла показатель за весь прошлый год и составила 21 тысячу 656 человек, а смертность превысила рождаемость на 133,3%. Столь неутешительные данные о естественном движении населения по итогам января – октября 2021 опубликовал Росстат.

За 10 месяцев 2021 года на свет появились 16 241 волгоградцев, что всего на 25 человек меньше, чем за тот же период прошлого года. А вот смертей стало гораздо больше. Похоронили в этом году уже 37 897 жителей региона – на 7262 человека больше, чем за 10 месяцев 2020-го.

Напомним, по итогам 2020 года смертность в Волгограде и области выросла на 19,1 процента. Умерли на 6262 человека больше, чем в 2019-м. Всего за год Волгоградская область потеряла 39 114 жителей, только за счет естественного движения население региона уменьшилось на 19 451 человека.

Если брать последний месяц, то в октябре в Волгоградской области родилось 1740 человек, умерли 5116. При этом 1689 жителей региона или каждый третий умерший скончался в ковидных госпиталях. По сравнению с октябрем 2020-го рождаемость выросла на 3,3%, смертность взлетела на 23,7%. В основном за счет коронавируса. Только за месяц естественная убыль населения в области составила 3376 человек. В общем, данные неутешительные.

При этом в Волгограде за этот год на 16,7% выросло количество свадеб по сравнению с первым пандемийным годом. Видимо, молодожены устали ждать, когда отменят ковидные ограничения. Но и разводились жители региона чаще на 16,4%. Расторгли брак более 8600 человек – всего на тысячу меньше, чем поженились за 10 месяцев 2021-го.