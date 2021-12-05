В октябре от COVID-19 умерли 1625 жителей Волгограда и области

С каждым днем в регионе регистрируют все больше смертей. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Октябрь 2021 года для Волгоградской области стал рекордным по смертности от коронавируса. За месяц COVID-19 унес жизни 1625 жителей региона – в среднем это более 52 человек в сутки. По сравнению с октябрем 2020 года смертность выросла в 10,4 раза, сообщили в Росстате.

Всего в октябре 2021 в ковидных госпиталях Волгограда и области скончались 1689 человек. У 1625 из них коронавирус стал основной причиной смерти. При этом у 51 человека COVID-19 не был подтвержден тестами, но клиническая картина заболевания позволила медикам установить этот диагноз. У 13 человек ковид не стал главной причиной смерти, но вызвал фатальные последствия. Еще у 51 волгоградца коронавирус не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений, но и они вполне могли пожить подольше, не подхвати опасный вирус.

Всего за три месяца с августа по октябрь 2021 года в ковидных госпиталях Волгоградской области скончались 4351 пациента, у 3796 из них главной причиной смерти стал коронавирус. При этом в официальной статистике за все время пандемии значится 4721 умерший (по данным на 4 ноября 2021). Данные запаздывают примерно на полтора месяца.

В целом за 10 месяцев 2021 года смертность в Волгоградской области превысила рождаемость на 133,3%.