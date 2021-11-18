«Пробок не будет»: в Волгограде вдвое расширяют дорогу на Ангарской

На улице Ангарской расширяют дорогу. Фото: Юлия Данильченко

В Дзержинском районе Волгограда продолжается масштабная реконструкция улицы Ангарской. Сейчас там идет активная стройка на километровом отрезке от улицы Римского-Корсакова до АЗС. Горожане ждут не дождутся, когда же дорогу в районе трамвайного кольца расширят. Это навсегда решит проблему с пробками на Ангарской – одной из главных магистралей района и города. 18 ноября губернатор Андрей Бочаров проверил, как идут работы.

«ПРОБОК НЕ БУДЕТ»

На участке, о котором идет речь, сейчас по одной полосе в каждую сторону. Волгоградские автомобилисты не понаслышке знают о пробках, которые возникают на Ангарской из-за сужения - так называемого эффекта «бутылочного горлышка». Чтобы снять транспортную нагрузку, минимизировать аварийность решили расширить километровый отрезок дороги в два раза и пустить движение прямо по трамвайному кольцу. На это по нацпроекту «Безопасные и качественнее дороги» выделили 195 миллионов рублей. Деньги почти освоили. Но было немало сложностей.

Губернатор инспектирует ход работ. Фото: Юлия Данильченко

- Трасса является важной и для города, и для области. Зачастую ее активно использует транзитный транспорт, что создает проблемы волгоградцам, - отметил Андрей Бочаров, инспектируя улицу. - Мы долго шли к реализации этого проекта. Большие проблемы возникли с переносом коммуникаций. Значительная их часть не была учтена на картах. В ходе работ выявляли коммуникации, устанавливали собственников, переносили их.

Рядом – жилые дома, поэтому и коммуникаций много. Практически каждый метр дорожники находили объекты, происхождение которых не всегда получалось выяснить. Многие из них были построены очень давно и на карту их не наносили. Около года ушло на то, чтобы разобраться с коммуникациями, перенести необходимые из них. Сейчас газопровод переустроили на 100%, водопровод на 85%, канализацию на 85%, ливневки готовы на 90%.

Подрядчик должен достроить дорогу до середины декабря. Фото: Юлия Данильченко

- Тем не менее задачи выполнены. До конца года необходимо завершить работы, чтобы дальше посмотреть на эту дорогу с точки зрения комфорта жителей. Исторически здесь располагаются трамвайные линии, поэтому нужно корректно со специалистами и посмотреть, что можно сделать для минимизации проезда транзитного транспорта, чтобы дорога стала вылетной, - подчеркнул губернатор.

Сейчас ремонтные работы на завершающем этапе. Асфальт и тротуары сделаны на 70%, освещение на 90%. К 15 декабря дорогу обещают сдать.

Трамвайное кольцо останется, по нему пустят движение автомобилей. Фото: Юлия Данильченко

- В прошлом году был заключен контракт на производственные работы по реконструкции улицы Ангарской. На сегодняшний день заканчиваются работы по расширению этой дороги. Если раньше тут была однополосная магистраль шириной 7 метров, то сегодня мы завершаем строительство двух полос шириной 8 метров каждая. Общая протяженность порядка 900 метров. Осталось достроить 200 метров, - рассказал директор МБУ «Северное» Евгений Головко.

Кстати, стройка вызвала немало вопросов у жителей Ангарской. Больше всего горожане переживали за судьбу трамвайного кольца и общественного транспорта, ведь им местные пользуются очень часто. Нашли комфортное решение для всех.

- Движение трамваев сохранится. Трамвайное кольцо было реконструировано. Автомобильное движение будет организовано прямо по нему. Пробок здесь не будет вообще, - пообещал директор подрядной организации Евгений Головко.

МЕШАЕТ ТРАНЗИТ

Улица Ангарская – важная транспортная артерия, соединяющая центр Волгограда с Второй и Третьей Продольными. Ее реконструкция позволит значительно разгрузить проспект Жукова. Однако сейчас саму Ангарскую часто перегружают большегрузы.

Реконструкция избавил Ангарскую от пробок. Фото: Юлия Данильченко

- Естественно, нужно сделать все, чтобы транзитный транспорт минимально проходил по этой трассе. Конечно, полностью мы этого не исключим, пока не достроим объездную дорогу. Но минимизировать должны. Район густонаселенный, здесь много социальных объектов, - отметил губернатор Андрей Бочаров. – Давайте с ГАИ разговаривать, заранее ставить ограничительные знаки для транзитного транспорта.

Глава региона пообещал, что как только появится объездная дорога, большегрузов в городе не будет. Но «приучать» транзитников к ограничениям нужно поэтапно уже сейчас.

Отметим, что погодные условия позволяют укладывать асфальт вплоть до середины декабря. А о том, как дорожные службы подготовились к зиме и расчистке улиц от снега – читайте в материале «Тонны реагентов, сотни дорожников и спецмашин: как в Волгограде подготовились к зиме» (подробности).