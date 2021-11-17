Тонны реагентов, сотни дорожников и спецмашин: как в Волгограде подготовились к зиме

В самый сильный снегопад на дороги Волгограда готовы выехать сразу 179 единиц спецтехники. Фото: Юлия Данильченко

Снега еще нет, но в Волгограде уже готовы к его уборке. Техника во всеоружии, дорожники вышли на зимние дежурства, а на специальных площадках - огромный запас песко-соляной смеси. При первом же снегопаде его погрузят в машины, которые и обработают городские дороги, тротуары. «КП-Волгоград» побывала на одном из муниципальных предприятий, где дорожники рассказали, как будут бороться с капризами погоды во благо волгоградских автомобилистов и пешеходов.

ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ

Накануне губернатор Волгоградской области поручил проверить готовность дорожников к зимним осадкам, а уже сегодня руководитель департамента городского хозяйства администрации Волгограда Виталий Земцов внезапно наведался в муниципальные предприятия - МУП «ДСЭР Советского района» и МБУ «Северное».

Директор МБУ "Северное" Евгений Головко отчитался перед руководителем департамента городского хозяйства Виталием Земцовым.

- Мы сегодня провели внеплановую проверку наших муниципальных учреждений, которые занимаются зимним содержанием уличной сети нашего города. По отчетам видно, что песко-соляная смесь и противогололедные реагенты готовы на 100%. Вспомогательная техника, которая используется при расчистке при снегопадах и растаскивании транспорта также в полной готовности. Наши КДМ готовы на 95%, потому что машины сейчас задействованы, но в течение 6 часов с момента начала неблагоприятных погодных моментов техника будет быстро переоборудована. Считаю готовность наших предприятий достаточной, - отметил начальник департамента городского хозяйства администрации Волгограда Виталий Земцов.

На базе МБУ «Северное» - более четырех десятков машин.

- На сегодняшний день большая часть наших машин готовы: в исправном состоянии, полностью «заряжены» песко-соляной смесью, бишофитом. Организованы дежурства. Мы уже начали обрабатывать подъемы и спуски, тяжелые для прохождения, - отчитался директор МБУ «Северное» Евгений Головко.

За этими словами – огромная работа. Снег выпадает не по расписанию, поэтому подготовка начинается заранее - в сентябре. К первому снегопаду нужно проверить спецтехнику и оборудование, запастись реагентами и песко-соляной смесью. Даже работники отгуливают отпуска до холодов – зимой не до отдыха. Бывает снега нет, а бывает идет три дня. Водители спецмашин иногда меняются прямо посреди дороги в разгар рабочего процесса.

КДМ готова загрузиться песко-соляной смесью и выехать на обработку магистралей. Фото: Юлия Данильченко

Сейчас автопарк спецтехники муниципальных предприятий насчитывает 179 единиц. Это всевозможные машины, которые рассыпают смеси и реагенты, убирают кашу, чистят и вывозят снег. При необходимости весь транспорт выйдет на расчистку дорог одновременно. Собственно, прошлую зиму этого было достаточно, чтобы справляться с последствиями снегопадов.

Речь не только о комфорте водителей легковушек. На волгоградских магистралях много общественного транспорта. Неприятно встать в пробку из-за застрявшей машины или фуры. Избежать неприятностей можно лишь одним способом - вовремя переобуться. Кстати, муниципальный транспорт тоже проверят.

- Напоминаем водителям о важности своевременной замены летних шин. Во время движения следует учитывать погодные условия и не бросать транспорт у обочин, чтобы не препятствовать работе дорожной техники, - предупредили волгоградцев.

ГОРЫ ПЕСКА ПРОТИВ СНЕГА

В каждом районе Волгограда есть пескобазы – горы песка с солью, которые в течение зимы используют для обработки дорог. На весь сезон нужно примерно 60-65 тысяч тонн такой смеси. Сам песок – местный, а соль привозят из Астраханской области. Ингредиенты высыпают в кучу, а потом размешивают и тромбуют. Объемы огромные, поэтому и процесс занимает много времени. Важно, чтобы песок был немного влажный – тогда он впитает соль. В итоге такой «соленый песок» и дает нужный результат - противогололедный эффект. А еще он неопасен для машин. Так что волгоградские водители могут не переживать за свои «ласточки».

Горы песка есть в каждом районе. Тут - 15 тысяч тонн. Фото: Юлия Данильченко

- Объем песко-соляной смеси в Дзержинском районе – примерно 15 тысяч тонн. Изготавливаем мы ее здесь же. Нужно 20% соли и 80% песка. Для перемешивания используем фронтальный погрузчик, для сгребания – бульдозер, - рассказал мастер МБУ «Северное» Максим Моисеенко.

Используют при обработке дорог и другой реагент – бишофит.

Погрузчики и бульдозеры изготавливают песко-соляную смесь. Фото: Юлия Данильченко

- Есть песко-соляная смесь, которая распределяется на основной части дорог, а есть противогололедные реагенты, жидкие. Им обрабатывают центр города, то есть те места, где осуществляется наибольшее движение транспорта. Бишофит – тоже неплохой реагент, он производится в нашем регионе. Но он работает только до -12 градусов, а потом замерзает, - рассказал Виталий Земцов.

Кстати, бишофит хорош и тем, что после него нет песка, а весной меньше пыли. Но использовать его всю зиму не получается.