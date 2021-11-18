В Волгограде все заведения на улице Мира сделают вывески в едином стиле

Скоро все вывески, реклама и навигация будут в одном стиле. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Очистить все дома на улице Мира от аляпистых рекламных конструкций и пошлых вывесок, фасады – от спутниковых тарелок и блоков сплит-систем – такая идея пришла архитекторам подведомственного администрации Волгограда центра «ВЯЗ». Поддержку молодые урбанисты нашли и в Общественной палате города. Осталось убедить жителей и владельцев бизнеса, которые занимают помещения на улице Мира, что им от этого тоже будет хорошо. Сейчас специалисты, которые разрабатывают концепцию благоустройства улицы Мира, проводят постоянные встречи, последняя как раз была с предпринимательским сообществом.

Как рассказали «КП-Волгоград» в центре «ВЯЗ», улице Мира будут возвращать первоначальный облик на всем ее протяжении – от Краснознаменской до планетария. Уже разрабатывают единый дизайн-код: все вывески, указатели, объявления, реклама – все будет в одном стиле, придерживаться которого должны будут все бизнесмены. Новой будет и система навигации. «Переодеться» придется всем, у кого на улице Мира имеются кафе, пабы, магазины, салоны красоты, мастерские и т.д.

- Предпринимателей интересовала адаптация существующих элементов благоустройства под современное назначение, оформление малых архитектурных форм, подсветка зданий и размещение собственных вывесок. Представители бизнеса поддержали предстоящую реконструкцию улицы Мира, - рассказали о результатах встречи представители центра «ВЯЗ».

Это не единственный подобный опыт в нашей стране. В городе Рыбинске Ярославской области все заведения и учреждения на центральных улицах города имеют вывески, сделанные в старинном стиле. Под этот формат подстроились даже крупные сетевые магазины, компании, банки, которым пришлось изменить свой фирменный стиль и добавить в название своей компании букву «Ъ» в конце слова.

К примеру, в Рыбинске Ярославской области решили сделать все вывески в центре города в едином старинном стиле, и эту идею поддержали даже крупные сетевые компании. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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