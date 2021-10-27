Штраф 400 тысяч: жителей центра Волгограда через суд заставляют снять кондиционеры с фасадов

На фасадах домов по всему городу пестрят сплит-системы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В последнее время жители Волгограда стали все чаще получать от управляющих компаний требования расстеклить балконы и снять кондиционеры с фасадов. В отношении домов, которые являются памятниками архитектуры и объектами культурного наследия (ОКН), уже есть немало решений суда не в пользу владельцев квартир. Так, волгоградцы, сплит-систему которых повредили при ремонте кровли, в итоге могут заплатить за самовольную установку кондиционера 400 тысяч рублей. А компании, которая занималась его монтажом, выписали штраф в 5 миллионов рублей. Когда нужно согласовывать установку сплит-систем и остекление балконов, и как это делать, «КП-Волгоград» рассказал юрист Александр Рулев.

ФАСАД – НЕ ВАША СОБСТВЕННОСТЬ

Началась эта история с того, что управляющая компания ремонтировала крышу на одном из домов на улице Советской в центре Волгограда. Во время работ кусок старой кровли упал с крыши и повредил внешний блок сплит-системы в одной из квартир. Собственники обратились с претензией к управляющей компании с требованием возместить расходы на покупку и установку новой сплит-системы. Согласно статье 1064 ГК РФ, закон на их стороне. Документы на покупку прежнего блока и его установку сохранились, а установщик перед началом монтажа предоставил им акт о возможности такой установки. Управляющая компания требование проигнорировала, и собственники решили обратиться в суд.

Но дальше все пошло вовсе не так, как планировали волгоградцы. В суде коммунальщики сделали ставку на то, что дом на улице Советской является объектом культурного наследия, а предметом охраны является фасад дома. Так что установку сплит-системы необходимо было согласовать с комитетом государственной охраны ОКН. Раз согласований нет, то ответственность за повреждение самовольно установленного блока управляющая компания не несет.

Собственники проиграли дело, а УК решила сообщить о самовольной установке сплит-системы чиновникам. В итоге вместо компенсации за разбитый кондиционер владельцы квартиры сами заплатят штраф. По статье 7.13 КоАП РФ за нарушение требований законодательства об охране ОКН каждого из двух собственников наказали на 200 тысяч рублей. Еще больший штраф получила компания, которая занималась монтажом сплита и выдала акт о возможности его установки.

У волгоградцев и фирмы еще есть возможность обжаловать решение и снизить эти суммы. Но позиция суда ясна: установка сплита, застекление балкона, как и любая другая перепланировка и реконструкция в домах - памятниках архитектуры может обойтись вам очень дорого.

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНА - ДЕМОНТИРОВАТЬ

Еще одно решение Центрального районного суда уже вступило в силу. Согласно ему жительница дома на улице Чуйкова должна расстеклить свой балкон. Исковое заявление в суд подала управляющая компания «ЦентрВолга». Коммунальщики указали, что дом является объектом культурного значения, входит в состав «Ансамбль Набережной реки Волги», а собственница квартиры самовольно установила козырек и остекление балкона. В итоге суд обязал волгоградку привести балкон в первоначальный вид, хотя она и заявила, что все конструкции сделали предыдущие собственники квартиры задолго до того, как дом получил статус ОКН.

Суд отметил, что работы по остеклению балконов являются переоборудованием (переустройством, перепланировкой) жилых помещений.

- Монтаж на балконе конструкции остекления, включая козырек, с использованием общедомового имущества и изменения облика фасада дома, возможен лишь при наличии согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме, - говорится в решении суда. - Кроме этого, предусмотрен особый порядок проведения работ, затрагивающих фасад дома, признанного в установленном законом порядке ОКН.

О том, что аляпистые вывески, блоки сплит-систем и совковое остекление балконов уродуют фасады домов, в Волгограде начали говорить еще перед ЧМ-2018. Тогда центральные улицы зачистили от агрессивной рекламы, на этом успокоились. Сейчас городские власти решили полностью преобразить улицу Мира. И вопрос о расстеклении балконов и демонтаже сплит-систем снова вынесли на обсуждение общественников одним из первых. Именно с этого решили начать облагораживать архитектурный облик центра Волгограда. Так что эти дела в судах далеко не последние. Ведь лето в нашем городе жаркое.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Юрист Александр Рулев:

В каких случаях необходимо согласовывать установку сплит-систем и как это сделать

Установка современного кондиционера (сплит-системы), как правило, требует размещения (крепления) внешнего блока на фасаде здания многоквартирного дома. То же касается балкона. На основании статьи 36 Жилищного кодекса РФ фасад является общим имуществом собственников помещений.

В Правилах № 491* определен исчерпывающий перечень общедомового имущества. В него входят ограждающие несущие конструкции (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции). Поэтому вопрос установки сплит-систем при затрагивании внешнего фасада должен решаться на ежегодном общем собрании собственников. Говоря простыми словами, потребуется 100% голосов всех собственников дома за такую установку. Жильцы вполне могут его дать, ведь сплиты захотят поставить многие. Достаточно будет один раз принять такое решение в отношении всего дома.

Несколько иная ситуация с переустройством, перепланировкой и реконструкцией в домах, являющихся объектами культурного наследия, которыми в Волгограде являются почти все дома старого фонда («сталинки»). Многие люди живут годами и не знают, что их дом - ОКН, где требуется согласовывать любые изменения фасада, а где-то под охраной даже лепнина внутри. Обычно это всплывает, когда они начинают бороться с управляющей компанией.

Порядок согласования в таких случаях изложен в статье 45 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ**. Для начала придется обратиться в специализированную проектную организацию, имеющую лицензию на работу с ОКН, например, в БТИ. После разработки проектной документации необходимо провести экспертизу, что изменения не загрязняют интерьер объекта культурного наследия, его фасад. Затем получить решение общего собрания МКД и обратиться в комитет госохраны объектов культурного наследия с заявлением о согласовании таких изменений. Плюс к этому собственник должен обратиться за согласованием в районную администрацию и/или Департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда для согласования изменений с ними в зависимости от того, являются данные изменения перепланировкой или реконструкцией.

Но и это не все. После всех согласований работы по монтажу внешнего блока сплит-системы должна проводить специализированная компания, имеющая допуск на работу с ОКН и под авторским надзором проектной организации. Затем собственник должен пройти еще одну экспертизу - на соответствие изменений проекту.

Практически такую же процедуру придется проходить для согласования остекления балкона с учетом расчета нагрузки на конструкцию и возможности осмотра плиты.

Кроме того, учтите, что использование сплит-системы или остекление балкона не должно нарушать права и законные интересы соседей, а также вести к разрушению общего имущества. Плюс к этому должен соответствовать нормативам уровень вибраций и звукового давления от работы кондиционера. Иначе собственнику тоже могут предъявить требования о демонтаже.

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* Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

** Пункт 6 части 1 статьи 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

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