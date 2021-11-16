Врачу помогали студенты-медики: МВД раскрыло подробности громкой истории с продажей сертификатов о вакцинации

26-летний врач и две студентки массово торговали липовыми сертификатами.

В Волгограде задержали целую банду торговцев сертификатами о вакцинации от ковида. Напомним, сначала с поличным поймали 26-летнего теперь уже бывшего врача поликлиники №5. А затем и его сообщниц – студенток медицинского вуза 22 и 27 лет. С апреля по август 2021 года троица продавала липовые документы прививках от коронавируса десяткам желающих. Теперь медики находятся под следствием – их подозревают в служебном подлоге и получении взяток.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, работавший в мобильном прививочном пункте молодой врач договорился со студентками: те находили желающих купить справку о прививке, а он за деньги выдавал документы. Саму же вакцину выливали в раковину. Несмотря на то, что людей регулярно призывают вакцинироваться, рассказывают о последствиях ковида, желающих купить липовый сертификат оказалось много.

Врач не вакцинировал пациентов. Выдавал подложные документы и брал за это деньги. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Медработник составлял соответствующую документацию и вносил в неё недостоверные сведения. После этого подложные сертификаты о вакцинации передавались гражданам за денежное вознаграждение. По имеющимся данным, за получением незаконной услуги к фигурантам обратились как минимум 47 как местных, так и иногородних жителей. Их точное число будет установлено в ходе расследования, - рассказали в Главке.

Процесс задержания сняли на камеру. Девушки с невозмутимым видом рассказали, что действительно передавали сертификаты, зная, что это как минимум незаконно. Сам же организатор «пункта продаж» документов пытался уйти от точного ответа, торговал ли он справками или нет. Даже утверждал, что некоторым вручал поддельные справки просто так. Однако в его личных вещах нашли прямые доказательства.

Как минимум полсотни человек купили у медика липовые справки о вакцинации. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- При задержании у мужчины были изъяты готовые к выдаче сертификаты о прохождении вакцинации, а также порядка 30 незаполненных бланков сертификатов с печатями медучреждения, -уточнили полицейские.

Сотрудники СУ СКР по Волгоградской области возбудили уголовные дела по двум статьям - «Получение взятки» и «Служебный подлог». Отметим, санкции предусматривают реальные сроки вплоть до 12 лет.

- По местам жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности и причастные к ней лица, - резюмировали в Главке.