Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 16 ноября: число заболевших снижается

Актуальные новости о коронавирусе на 16 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса, в Волгоградской области остается напряженной. Сегодня, 16 ноября, в регионе снова большой прирост заболевших – плюс 468 пациентов получили положительные тесты на ковид (хотя накануне было еще больше - плюс 471). Наблюдается незначительное снижение - минус 0,6%. В России же инфекцию обнаружили у 36 818 человек. Из них у 6,6% болезнь протекает бессимптомно, однако такие заболевшие могут передавать вирус и заражать окружающих. Волгоградская область на сегодняшний день занимает 24-е место в стране по количеству новых инфицированных. Из-за непростой обстановки Минздрав направил в регион выездную бригаду московских врачей. Опытные медики помогут коллегам справиться с наплывом пациентов. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 16 ноября 2021 года.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе РФ, в стране по нарастающей выявлено 9 145 912 человека с коронавирусом, в Волгоградской области – 111 411.

Фото: стопкоронавирус.рф.

16 ноября на 5,9% снизалась смертность. Если накануне сообщалось о 34 летальных исходах, то сегодня о 32 жертвах инфекции. Всего же за весь период пандемии ковид убил 4 071 волгоградца. По стране цифры достигли 257 837 человек

Отметим, что в настоящий момент жителям настоятельно рекомендуют вакцинироваться. Это не только защитит от опасного вируса, но и позволит снизить и без того большую нагрузку на систему здравоохранения. Прививка делается бесплатно в поликлиниках, мобильных пунктах, торговых центрах.