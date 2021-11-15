В Волгоградской области работает выездная бригада московских врачей

С 15 ноября в Волгоградской области начала работу выездная бригада врачей из Москвы. Об этом глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе новой коронавирусной инфекцией. В настоящий момент столичные врачи совершили уже 183 выезда в регионы, где особенно непростая эпидемиологическая обстановка. Волгоградская область входит в их число – регулярно прирост заболевших достигает почти пяти сотен человек.

«Мы продолжаем выездную работу, совершено 183 выезда бригад медицинских работников. Сейчас мы видим, что, по данным мониторинга нашего регистра пациентов с заболеванием COVID-19, требуется выезд в Волгоградскую область, и для этого сформирована соответствующая бригада. Планируемая дата начала работы – с 15 ноября, бригада приступит к оказанию медицинской помощи, а также по организационно-методическим вопросам» - сообщает «КП-Волгоград» с ссылкой на опубликованный с заседания документ.

Глава Минздрава отметил, что особенно важно сейчас вакцинироваться. Для этого во все регионы страны поступает достаточное количество препаратов.

- В волгоградских стационарах, оказывающих помощь больным с новой коронавирусной инфекцией, специалисты проведут консультации, представят передовой опыт, окажут необходимую методологическую поддержку, объяснили цель визита столичных коллег в волгоградском облздраве.