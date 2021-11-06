Ограничения по коронавирусу в Волгоградской области: что изменится с 8 ноября

Проездной теперь придется покупать с QR-кодом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области продолжает расти заболеваемость COVID-19. Однако нерабочие дни из-за коронавируса решили не продлять. Локдаун в Волгограде осенью 2021 года завершится 8 ноября. Но QR-коды продолжат оставаться пропуском в заведения общепита, театры, бани, фитнес-клубы, кинотеатры. Не продадут без них и проездной на общественный транспорт. Читаем обновленную версию постановления 179 губернатора Волгоградской области (скачать текст документа) и смотрим, что еще изменится в Волгограде и какие ограничения действуют в области с 8 ноября 2021 года.

Куда не пустят без QR-кода в Волгограде с 8 ноября 2021: в непродовольственные кафе, рестораны и прочие заведения общепита, в фитнес-клубы и бассейны, в парикмахерские, салоны красоты и массажа, парикмахерские, СПА и солярии, на водные аттракционы, в музеи и ДК, в концертные и выставочные залы, в кинотеатры и театры, в гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы, бани и сауны. Во многих местах потребуется и предварительная запись. Исключение – дети до 18 лет. Помимо QR-кода пропуском может служить бумажный сертификат, справка от врача о перенесенном ковиде, официальный медотвод и в течение 3-х суток - отрицательный ПЦР-тест. Плюс к этому понадобится документ, удостоверяющий личность, чтобы доказать, что справка ваша.

Также QR-код или бумажные ковидные документы понадобятся с 8 ноября 2021 в Волгограде и области, если вы захотите купить билет и поехать в междугородном автобусе. Исключение сделают для тех, кто со справкой по форме 057/у-04 едет на лечение/обследование и обратно. Не продадут с 10 ноября 2021 без ковидных документов и проездные на общественный транспорт, в том числе социальные. Исключение сделают для школьных проездных и разовых билетов на поездку.

Для непривитых и непереболевших в Волгограде в ноябре 2021 открыты аптеки и оптики, продуктовые магазины и те, где доля товаров первой необходимости превышает 30% в ассортименте, а также салоны связи, автосалоны, цветочные магазины,

С 8 ноября 2021 в кафе, барах и других заведениях общепита Волгограда под запретом все еще остаются кальяны, корпоративы, банкеты и прочие веселые торжества, а также детские комнаты. Сохраняется запрет на работу и развлекательные мероприятия с 23.00 до 6 утра, в это время можно отпускать еду на вынос и работать на доставку.

В Волгоградской области в ноябре 2021 продолжает действовать масочный режим, носить перчатки – рекомендуется, обязательны они только для тех, кто работает в контакте с людьми, например, на кассе в магазине. Массовые мероприятия в регионе под запретом, включая развлекательные, спортивные, выставочные и просветительские, в том числе на территории ТРЦ, в парках, в различных заведениях и ночных клубах. При этом могут быть сделаны исключения для соблюдающих все требования Роспотребнадзора, детских новогодних утренников, экскурсионных групп не более 35 человек, а также мероприятий, где все участники переболели ковидом, сделали прививку или «чистый» ПЦР-тест. А на поминки и прочие неотложные мероприятия не должны собираться более 10 человек. Родители не должны отпускать детей и подростков одних в ТРЦ, а чтобы избавить молодежь от искушения, там запретили открытый доступ к Wi-Fi.

Что касается МФЦ Волгограда и области, то привитых от коронавируса и прочих обладателей RQ-кодов, сертификатов и отрицательного ПЦР с 8 ноября 2021 здесь примут очно и в порядке живой очереди. Остальных обслужат по предварительной записи в отдельном окне.

С 8 ноября 2021 в Волгограде и области продолжит действовать режим самоизоляции для непривитых и непереболевших коронавирусом пенсионеров старше 60 лет и неработающих людей с хроническими заболеваниями. При этом им можно выходить погулять и в магазин, заниматься спортом на свежем воздухе. Работающим хроникам также рекомендуют оставаться дома, а работодатели должны отправить их на удаленку.

Предприятия и организации Волгоградской области по-прежнему должны соблюдать все требования санитарных врачей, дистанционный режим для 30% сотрудников после 8 ноября 2021 сохраняется, остаются под запретом корпоративы. При этом в командировку можно отправлять только вакцинированных от коронавируса или переболевших в течение последних полугода. Разрешением может служить QR-код, бумажный документ, медотвод от прививки, а также отрицательный результат ПЦР-теста (действует 72 часа). Желающим сделать прививку власти предлагают давать дополнительные оплачиваемые выходные.