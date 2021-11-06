Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 6 ноября: 31 смерть и новый рекорд по числу заболевших

С каждым днем число заболевших продолжает расти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волгоградская область остается в оранжевой зоне коронавирусной угрозы. За последние сутки регион вновь обновил максимум по заболевшим – заразились COVID-19 сразу 465 человек. Общее число заболевших перевалило за 106,7 тысячи жителей. Смертность от коронавируса в Волгограде и области также остается на рекордно высоком уровне. Тем не менее, нерабочие дни после 7 ноября в регионе решили не продлевать, хотя QR-коды и справки останутся главным пропуском для волгоградцев, решивших отдохнуть, перекусить или заняться спортом. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 6 ноября 2021 года.

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В целом по России за минувшие сутки 41 тысяча 335 новых случаев COVID-19 и 1188 смертей. За все время пандемии умерли 245 635 жителей страны. Волгоградцев среди них – 3731 человек. Это только те, у кого ковид стал основной причиной летального исхода.

По данным сайта стопкоронавирус. Рф уровень коллективного иммунитета в регионе сейчас составляет 49,1%. Полную вакцинацию прошли более 1 миллиона 51,2 тысячи волгоградцев.

При этом число заболевших коронавирусом в регионе более, чем в полтора раза превышает количество выписанных из ковидных госпиталей. За минувшие сутки закрыли больничные листы 292 человека, всего выздоровевших чуть более 93 тысяч. В инфекционных стационарах растет число пациентов, многие из них в тяжелом состоянии.

Тем временем, с 8 ноября закончатся длинные каникулы у школьников, к работе возвращаются стоматологии, кинотеатры и бани.