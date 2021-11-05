Кинотеатры, бассейны и сауны возобновят работу в Волгограде 8 ноября 2021 года

Пускать в большинство заведений будут только привитых волгоградцев. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 8 ноября 2021 года в Волгоградской области отменяют локдаун. Предприятия и организации возобновляют свою работу, школьники возвращаются к учебе в очной форме. Вместе в тем волгоградские власти внесли немало изменений в режимное постановление губернатора №179 «о введении режима повышенной готовности», в котором прописали ряд новых ограничений действующего режима. С понедельника, 8 ноября 2021 года в Волгоградской области после недельного перерыва снова заработают бассейны, кинотеатры, бани и сауны, аттракционы, музеи и т.д. Но все они будут пускать только тех посетителей, у которых есть QR-код о вакцинации или перенесенном в последние 6 месяцев заболевании. Рассказываем, что и как будет работать в Волгоградской области с 8 ноября 2021 года.

В МАГАЗИНЫ – ТОЛЬКО ПО QR-коду

Волгоградские власти решили сохранить требование предъявления QR-кода при входе в непродовольственные магазины. Купить одежду смогут только привитые волгоградцы, а также те, кто переболел коронавирусом в последние полгода. Остальные смогут покупать непродовольственные товары только онлайн с доставкой.

То же самое касается кафе и ресторанов. Невакцинированные волгоградцы и далее смогут отведать ресторанной еды только на улице и у себя дома. В заведения общепита будут пускать только при наличии QR-кода или справки, что вы болели или у вас медотвод. Не заселят без этих документов также в отели и гостиницы, на турбазы, в пансионаты и санатории на территории Волгоградской области.

Пускать с QR-кодом или равнозначным ему документом с 8 ноября будут совершеннолетних посетителей спортивно-оздоровительных комплексов, бассейнов, водных аттракционов, выставок, музеев, кинотеатров, культурно-досуговых учреждений, театров. До 18 лет никаких документов не нужно, но если вы водите ребенка на секцию, пройти внутрь здания вы сможете только с кодом или справкой.

НЕПРИВИТЫЕ ОСТАНУТСЯ БЕЗ ПАРИКМАХЕРСКОЙ

Власти делают все, чтобы усложнить жизнь антипрививочников и вынудить их вакцинироваться. С 8 ноября люди без QR-кода и медотвода не смогут даже подстричься. Ранее их не пускали в салоны красоты, но парикмахерские услуги были разрешены. Теперь им придется обрастать шевелюрой и носить старую одежду, либо стричь волосы самостоятельно.

Еще одно ограничение, которое ударит особенно по не желающим прививаться людям старшего возраста – то, что без сертификата о вакцинации теперь не купишь проездной на общественный транспорт, в том числе социальный. Людям придется каждый раз платить за билет, и в случае постоянных поездок это будет очень накладно для кошелька.

ЧТО ЕЩЕ РЕШИЛ ОПЕРШТАБ?

С 8 ноября в Волгоградской области будет продлен запрет на проведение массовых мероприятий. Возобновят работу аттракционы на свежем воздухе, но воспользоваться ими смогут только привитые волгоградцы. Конечно, это требование не касается детей.

Оперштаб решил усилить проверки исполнения требований действующего режима. С понедельника рейды будут более масштабными, к ним привлекут даже Росгвардию. Нарушителей режима ждут нелегкие времена. К тому же власти предлагают областной Думе внести предложения по усилению мер ответственности за невыполнение требований главного санитарного врача и оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. На предприятия, где вакцинация для сотрудников обязательно, проверять сертификаты отправится полиция. В таких учреждениях все невакцинированные сотрудники должны быть отстранены от работы.

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ QR-КОД

Власти прописали в постановлении, что с 8 ноября наряду с QR-кодами при входе в те заведения и предприятия, где действуют ограничение, вместо QR-кода можно показать:

- справку о перенесенном за последние полгода COVID-19

- медотвод от вакцинации

- отрицательный ПЦР-тест, сделанный в последние 72 часа.