Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 30 октября: 434 заболевших и 28 умерших

Актуальная информация о коронавирусе в регионе. Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 30 октября в 85 регионах России зарегистрировали 40 251 случай COVID-19. В том числе в Волгоградской области снова резкий всплеск числа инфицированных – 434 заболевших за сутки. Прирост 1,9%. Всего в стране с начала пандемии коронавирусом заразились 8 472 797 человек, в Волгограде и области - 103 558 жителей. С 30 октября началась нерабочая неделя, которая продлится до 7 ноября. В Волгоградской области уже перестали работать бани, сауны, бассейны, библиотеки, кинотеатры. При этом на износ трудятся врачи – поликлиники и больницы работают без выходных. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 30 октября 2021 года.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Как сообщили «КП-Волгоград» оперативном штабе РФ, за сутки зафиксировано 1 160 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 237 380 человек. В Волгограде и области – 28 смертей, всего ковид убил 3 526 волгоградцев.

Фото: стопкоронавирус.рф.

Напомним, в регионе развернуты прививочные пункты по вакцинации от коронавируса. Волгоградский реаниматолог Александр Попов заявил, что за 30-летнюю практику не видел такой смертности и призвал население получить защиту от опасного заболевания.