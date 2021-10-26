Прошлый матч между "Ротором" и "Ахматом" завершился победой волгоградцев. Фото: СК "Ротор".

В Волгограде 27 октября состоится матч элитного группового раунда Кубка России по футболу, «Ротор» встретится с «Ахматом». Команды выступают в разных дивизионах, но в кубковом соревновании имеют равные шансы на продолжение борьбы. У волгоградцев и грозненцев перед очной дуэлью абсолютно равные показатели. И все же кому-то придется уступить и завершить борьбу в турнире, другая сторона пройдет в 1/8 финала. «КП-Волгоград» дает прогноз на матч Кубка России по футболу Ротор - Ахмат 27 октября 2021.

В элитном раунде Кубка России команды были разделена на 11 групп, в каждой по 3 коллектива из разных дивизионов. «Ротор» и подопечные Андрея Талалаева уже провели свои матчи с московским «Кайратом», выступающим в ФНЛ-2. Сине-голубые и представители столицы Чечни одержали синхронные победы со счетом 3:0. Так что кто побеждает в очной дуэли, тот и проходит в плей-офф Кубка. В случае ничейного результата будет проводиться серия пенальти.

В своих чемпионатах «Ротор» и «Ахмат» выступают не совсем успешно. Хотя грозненцы в РПЛ, победив, в прошлые выходные «Урал» (1:0), немного подправили турнирное положение, после 12-го тура они занимают десятое место. У них в активе 5 выигрышей и 7 поражений, ни одного ничейного результата. Зато подопечные Дмитрия Хохлова очень любят играть вничью, они рекордсмены по этому показателю в нынешнем сезоне ФНЛ. В 19 матчах первенства сине-голубые 11 раз делили очки со своими соперники, еще одержали 4 победы и столько же раз уступили. На «Волгоград Арене» в этом сезоне у «Ротора» только один выигрыш, «Ахмат» на выезде в РПЛ и Кубке в текущем игровом году одержал 3 победы.

Команды из Волгограда и Грозного встречались друг с другом в советское и российское время 18 раз. «Ротор» победил в восьми играх, в семи матчах сильнее был «Ахмат», еще 3 дуэли сильнейшего не выявили. Последняя встреча состоялась в рамках РПЛ, 1 мая 2021 года сине-голубые одолели коллектив из Чечни со счетом 1:0 благодаря голу Алексея Щеткина.

У букмекеров фаворитом предстоящей кубковой игры является «Ахмат», коэффициент на его победу составляет 1,57. Ничья в основное время оценивается котировками 4. На выигрыш «Ротора» коэффициент - 6.

Обе команды пока не могут занести в актив свое выступление в РПЛ и ФНЛ в текущем сезоне. Естественно статус «Ахмата» выше, чем у «Ротора», учитывая, что коллективы играют в разных дивизионах. При этом в кубковом матче всегда можно ждать сюрпризов. Вряд ли встреча получится богатой на забитые мячи, соперники в этом сезоне не блещут в атаке. «КП-Волгоград» дает прогноз на матч Ротор - Ахмат: ничья в основное время со счетом 0:0 и победа волгоградцев по пенальти.