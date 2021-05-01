Пять простых выводов по матчу Ротор – Ахмат

Фото: СК "Ротор"

Программу 28-го тура Российской премьер-лиги открыл матч на «Волгоград Арене» между «Ротором» и «Ахматом». Эта игра была одной из последних возможностей для волгоградцев подняться в таблице с зоны прямого вылета. Перед игрой с грозненцами сине-голубые занимали 15-е место с отставанием в 2 очка от 14-й строчки. «Ахмат» уже в любом случае не вылетит из РПЛ, и на высокие места он также не претендует. Так что победа была нужнее хозяевам. И они ее одержали. «Ротор» выиграл у «Ахмата» со счетом 1:0. «КП» рассказывает о том, что следует вынести из этой игры.

ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ

Игра с «Ахматом» стала последней для «Ротора» в Волгограде в рамках текущего сезона РПЛ. В двух оставшихся турах сине-голубые сыграют на выезде. Но у подопечных Юрия Батуренко еще есть шанс выступить перед своими болельщиками в текущем сезоне. Нужно подниматься с 15-го места в зону стыковых матчей. Тогда сине-голубые проведут двухматчевое противостояние с командой из ФНЛ. А для этого необходимо финишировать в РПЛ на 13-м или 14-м местах. Для «Ахмата» же это была последняя гостевая игра в сезоне. В 29-м и 30-м турах грозненцы примут у себя «Тамбов» и «Спартак».

«РОТОР» НЕ ЗАБИВАЛ 671 МИНУТУ

К радости волгоградских болельщиков прервались 2 черные серии «Ротора». В предыдущий раз сине-голубые забивали мячи еще в феврале в игре с «Тамбовом». И это была последняя победа сине-голубых перед затянувшейся серией поражений. Не забивали волгоградцы на протяжении 7 туров. «Засуха» прервалась. Щеткин отличился во встрече с «Ахматом» в середине первого тайма, замкнув прострел Кипиани с правого фланга. Для Алексея этот гол стал первым за «Ротор». А волгоградская команда прервала безголевую серию, которая длилась 671 минуту. И что самое важное для сине-голубых, они выиграли спустя 6 туров. Подопечные Юрия Батуренко поднялись на 14-е место. Но их конкурент «Уфа» еще не играла в туре.

ДЛЯ ГОЛА ХВАТИЛО ОДНОГО УДАРА

За весь матч «Ротор» нанес 7 ударов по воротам грозненской команды. При этом только один из них был в створ. Он и стал решающим. Не вошел в статистику ударов в створ удар Алейника. Он приложился по мячу со штрафного, но снаряд попал в штангу. А каркас не является створом ворот. «Ахмат» чаще бил по цели. У него 7 ударов в створ. А общее число попыток – 18. Но реализация подопечных Андрея Талалаева подвела. Хотя у грозненцев были отличные шансы забить. Во втором тайме Исмаэл со штрафного закручивал мяч в девятку ворот. Настоящее спасение совершил Чондрич, который еще нейтрализовал добивание соперников. А уже в компенсированное время Харин нанес удар с дальней дистанции, но мяч предательски попал в перекладину и вылетел в поле.

«АХМАТ» ГРУБЕЕ «РОТОРА»

Футболисты играли не жестко, но у главного арбитра встречи Станислава Васильева хватало поводов, чтобы прерывать игру своим свистком из-за нарушений правил. Причем грозненцы намного чаще фолили. У них 18 нарушений правил, у волгоградцев только 7 фолов. Футболисты «Ахмата» получили и большее число желтых карточек – 5. Волгоградцы получили 3 «горчичника».

НА ЧТО ПРЕТЕНДУЕТ «АХМАТ»?

Матч в Волгограде был одним из первых в 28-м туре. Турнирные соседи «Ахмата» еще не играли. И от их результатов будет зависеть, какое место по итогам сезона светит подопечным Андрея Талалаева. Точно известно, что они не опустятся после всех игр тура ниже своего 11-го места. Но занимающий 12-ю строчку «Урал» до конца сезона может догнать грозненцев. А при благоприятных раскладах для «Ахмата» команда имеет шансы подняться в таблице на 8-е место. Но тут уже все зависит от конкурентов коллектива из Чечни.

В следующем туре «Ахмат» 7 мая дома примет «Тамбов». «Ротор» в этот же день сыграет на выезде с «Сочи».