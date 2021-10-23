Педиатр Светлана Емельянова: «Постковидные тромбозы теперь определяют неблагоприятный исход и у детей»

В больницах все больше детей с коронавирусом. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Коронавирус мутирует, появляются новые более опасные штаммы, которые агрессивно ведут себя и по отношению к детям. Важно защитить малышей и подростков от этого страшного заболевания, считает главный внештатный педиатр Волгоградской области Светлана Емельянова. Врач отмечает, что в постковидном периоде у детей развиваются тромбоз, сахарный диабет, волчанка и другие заболевания, которые грозят летальным исходом. Педиатр записала видео, в котором рассказала об опасности коронавируса и дала важные рекомендации по профилактике в семье.

- У детей в постковидном периоде развивается сахарный диабет, другие аутоиммунные заболевания, например, системная красная волчанка, ревматоидный артрит. К сожалению, тромбы и тромбозы, которые раньше были характерны только для взрослых, теперь определяют неблагоприятный исход и у детей. Да, вероятно, у этих деток были наследственные тромбофилии. Жили бы они с ними, ничего бы не случилось, но пришло несчастье на нашу планету, - подчеркивает Светлана Емельянова.

По словам медика, сейчас в поликлиниках Волгограда и области на учете стоят около двух тысяч детей, у которых подтвержден COVID-19. В отличие от прошлого года немало тяжелых случаев, когда малышам и подросткам требуется сделать не только несколько КТ, но и вводить серьезные биологически активные препараты.

- К сожалению, в последние месяцы мы с вами сталкиваемся с мутированным вирусом, который привел к росту заболеваемости в детском возрасте. В прошлом году у нас было всего несколько случаев заболевания коронавирусом новорожденных деток. В настоящее время еженедельно мы определяем порядка 5-7 новых малышей в возрасте до 28 дней, заболевших коронавирусной инфекцией, - отмечает педиатр.

Врач подчеркивает, что важно не только соблюдать ограничения, гигиену, вакцинироваться от коронавируса. Нужно непременно обращаться к медикам, если в семье кто-то заболел коронавирусом, а не скрывать это, как подчас случается.