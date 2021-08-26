Главный педиатр Волгоградской области: мы предвидим рост заболеваемости коронавирусом среди детей в сентябре

Светлана Емельянова просит родителей позаботиться о том, чтобы ребенок научился мыть руки и менять маски так же, как чистит зубы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области в июле более чем в два раза увеличился прирост заболевших коронавирусом детей. Если в начале лета каждый месяц заболевали 700-800 детей, то в июле заразились 1793 ребенка. Многих приходится даже госпитализировать. И это в тот период, когда дети разобщены, не ходят в школу, а многих снимают и с детского сада на время отпуска родителей. Что же будет, когда все дети вернутся с каникул? Педиатры говорят о неминуемом росте заболеваемости коронавирусом в сентябре.

- Это общие законы развития нашей биосферы: будет увеличение населения в одной точке (а это школы, детсады и так далее) – мы будем обмениваться своими штаммами. Поэтому ожидается рост заболевания. Мы говорили на клиническом совете, что ограничительные меры на этот период однозначно будут предложены нашему населению, - говорит главный педиатр, внештатный специалист комитета здравоохранения области Светлана Емельянова. - Но, как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай. Семья должна определить меры профилактики: положить в портфель ребенку антисептик, на который у него нет аллергии, который ему не навредит. Научить ребенка руки мыть, менять маски, которые мы сами должны ему положить в портфель. У нас есть неделя до 1 сентября, чтобы выработать навыки, это дети должны уметь так же, как чистить зубы.

Пока детям не делают прививки, о вакцинации должны позаботиться взрослые члены семьи и педагоги, считают врачи. Как отметили в облздраве, 80% от общего числа учителей уже успели сделать прививку.