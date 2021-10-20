Нерабочие дни в Волгоградской области с 30 октября по 7 ноября 2021 года: как будут работать школы

Детям продлят каникулы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Период с 30 октября по 7 ноября 2021 года объявлен нерабочими днями по всей стране. Один из главных вопросов, который возникает в связи с этим у родителей, – как будут работать школы в Волгограде и области и будут ли учиться дети. Школьников в нерабочие дни ждут внеплановые каникулы, сообщили в облкомобразования.

- Для школ, у которых каникулы совпадают с нерабочими днями, изменений не произойдет. Остальные прибавят несколько дней к праздникам и каникулам, - пояснили в региональном комитете образования, науки и молодежной политики.

Большинство школ Волгограда и области уходят на каникулы с 25 октября 2021 года. Для их учеников отдых продлится на три дня больше - 1, 2 и 3 ноября. Затем каникулы перейдут в праздничные дни.

Есть в регионе школы, которые учатся по триместрам, там дети уже отгуляли свои каникулы. Для таких школьников тоже сделают три дополнительных дня каникул - 1, 2 и 3 ноября, которые также перейдут в праздники.