В Волгоградской области обязательную вакцинацию ввели для аптекарей, ритуальщиков, военных и людей старше 60 лет

В регионе расширили число сфер, работники которых должны обязательно привиться от ковида Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области расширили список сфер, работники которых должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Главный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева внесла изменения в постановление от 27 июля. Обновленный документ был опубликован на сайте регионального Роспотребнадзора. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на постановление, Ольга Зубарева отмечает в нем, что в регионе растет число заразившихся ковидом жителей. Суточный прирост заболевших увеличилась в октябре увеличился на 12,7% по сравнению с сентябрем.

Обновления в постановлении главы областного Роспотребнадзора расширило не только список сфер, работники которых должны в ближайшее время привиться, но и категории граждан. Первым компонентом или однокомпонентным препаратом они должны вакцинироваться до 15 ноября, вторым - до 10 декабря. Те граждане, которые не выполнят это, будут отстраняться от работы.

Обязательную вакцинацию должны пройти волгоградцы, работающие на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- сотовой связи;

- отдыха и оздоровления несовершеннолетних детей;

- по организации спортивных мероприятий;

- юридических, консультационных, типографических услуг;

- страхования;

- аптек и ветеринарных организаций;

- клининговых компаний, услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации;

- ритуальных услуг;

- охранных предприятий.

Полностью пройти вакцинацию до 10 декабря также должны следующие категории граждан:

- лица старше 60-ти лет;

- работающие вахтовым методом, волонтеры;

- военнослужащие, призывники;

- работники промышленных предприятий, организаций транспорта и транспортной инфраструктуры, строительства и проектирования, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;

- лица, проживающие в организациях социального обслуживания.