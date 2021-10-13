Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 13 октября: вновь обновлен рекорд по числу заболевших

В больницах уже более 6,6 тысячи ковидных пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кривая коронавируса в Волгоградской области продолжает ползти вверх. Что ни день, то новый рекорд по числу заболевших и 12 октября 2021 года исключением не стало. На сегодня COVID-19 подтвердили у 376 человек. Накануне был обновлен антирекорд и по госпитализации в ковидные больницы. Общее число заболевших ковидом волгоградцев достигло 96,8 тысячи человек. В регионе вернули режим самоизоляции для пенсионеров старше 60 лет. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 13 октября 2021 года.

Федеральный оперштаб сообщил о 20 умерших от коронавируса волгоградцев за сутки. Всего инфекция и ее последствия унесли жизни уже 3077 жителей региона. Растет число заразившихся и количество смертей и в стране в целом. На сегодня в России зафиксировали 28 тысяч 717 случаев COVID-19 и 984 летальных исхода.

Инфографика. Яндекс

В ковидных госпиталях Волгограда и области на сегодня более 6,6 тысячи пациентов, 392 человека в реанимации. Число выздоровевших за день выросло на 344 человека и достигло 86,1 тысячи человек. Но далеко не все из них полностью отправились после перенесенного коронавируса. Многих уже нет в живых.

- Восстанавливаются долго, к сожалению. Бывают и летальные исходы, когда все усложняется постковидными инфарктами, инсультами. Это нужно вовремя диагностировать и принимать соответствующие препараты. Заниматься восстановительными процедурами, - отметил на брифинге зампред облздрава Николай Алимов.

Сейчас у переболевших коронавирусом волгоградцев появилась возможность записаться на углубленную диспансеризацию через портал Госуслуг. Порядок такой же, как и для записи на вакцинацию - есть расписание, можно выбрать удобное время.

Напомним, с 18 октября 2021 года невакцинированные и не переболевшие коронавирусом в Волгоградской области не смогут заниматься спортом, поплавать в бассейне, сходить в кино, в музей, на концерт и в театр. Закроют для этой категории и салоны красоты, солярии и фитнес-центры (подробности).