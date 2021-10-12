Новый театральный сезон в Волгограде стартует с премьер

"Агонь". Фото: НЭТ

Волгоградские театры открылись для зрителей. В новом театральном сезоне они представят разнообразные премьерные постановки от классики до современности. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, куда пойти в Волгограде и что посмотреть в октябре 2021 года.

«Агонь»

На Малой сцене театра НЭТ представит волгоградцам премьеру спектакля «Агонь» по пьесе драматурга Валерия Шергина. Постановка режиссера Александра Баркара поднимает проблемы поколения «Z» - виртуальная жизнь и реальность, поиски себя и непонимание старших.

- Мы хотели подарить этим спектаклем зрителю хоть маленькую толику надежды на то, что нужно верить. Потому что только так можно быть счастливым и свободным! - рассказал Баркар.

НЭТ, ул. Мира, 5, малая сцена. Т. 8(8442)222-777. Билеты онлайн - net-volgograd.ru. Премьера! 16 и 30 октября в 21.00. 6 ноября в 14.00. 9 ноября в 19.00. Билеты: от 700 руб. 18+

"Агонь". Фото: НЭТ

«Иоланта»

Царицынская опера приглашает посмотреть оригинальную постановку оперы «Иоланта» от главного режиссера театра Михаила Косилкина. Новая трактовка истории прозревающей принцессы, не ведающей о своей слепоте, приблизит зрителей к современности, сохраняя при этом исторический колорит произведения Чайковского. Место действия - старинный замок в наше время. В постановке использовали прием «театр в театре». Так что зрители увидят сочетание классических костюмов и реквизита в стиле минимализма.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т.: (8442) 26-79-94; 26-79-98; 8-988-007-88-30, билеты онлайн - tzaropera.ru. Премьера! 16 и 17 октября в 17.00. Билеты: 250 – 800 руб. Действует «Пушкинская карта». 12+

«Воскресение»

Первую премьеру сезона - спектакль «Воскресение» по роману Льва Толстого - в Молодежном театре поставил режиссер Вадим Кривошеев. Зрителям покажут не все произведение целиком. Главной нитью станет история отношений Нехлюдова и Масловой, а на первом плане будет трагическая судьба Екатерины. При этом в спектакле все артисты исполняют по две - три роли. Так режиссер решил показать, что любой человек может испытать превратности судьбы.

Молодежный театр, Аллея Героев, 4, т.: (8442)38-17-52, 8(995) 407-17-52, сайт - molod-theatre.ru. Премьера! 15 октября и 25 ноября в 19.00. 16 и 17 октября, 6 ноября в 14.00 и 18.00. Билеты: от 470 руб. Действует «Пушкинская карта». 16+

«Золотой теленок»

В Волгоградском музыкальном театре - октябрьская премьера мюзикла «Золотой теленок» по мотивам произведения Ильфа и Петрова. Зрители увидят новое прочтение культового романа с зажигательными танцами и колоритными образами, которые передают атмосферу начала 30-х годов ХХ века и увлекают в мир безудержного веселья.

Музыкальный театр, ул. Чуйкова, 4, т.: (8442) 38-30-68, билеты онлайн - muzteatr-vlg.ru. Премьера! 23 октября и 6 ноября в 17.00. 19 ноября в 18.30. Билеты от 300 руб. Действует «Пушкинская карта». 12+

По информации комитета культуры, первым в регионе открыл сезон Волгоградский областной театр кукол, где уже показали две премьеры: спектакль-притчу «Царица амазонок» и постановку о судьбе женщин в годы войны «Пока звучат их голоса». Вскоре зрителей ждут еще две новых постановки — «Сны смешного человека» и новогодняя сказка. ТЮЗ откроет сезон 15 октября спектаклем «Алеша Карамазов» по роману Достоевского «Братья Карамазовы», а 16 октября малышей ждут на спектакль «Братец Кролик». Казачий театр 5 ноября покажет премьеру спектакля «Красавец мужчина» по пьесе Александра Островского, а в конце осени - «Похождения Чичикова».

"Золотой теленок". Фото: Музыкальный театр

Не пропусти: спектакль «Про Федота-стрельца»

В ноябре волгоградцы увидят спектакль по мотивам самого известного произведения Леонида Филатова, завоевавшего популярность благодаря использованию фольклорных персонажей в сочетании с яркой поэтической речью и жесткими сатирическими замечаниями.

Моно-спектакль, в исполнении Алексея Васильева, актера Санкт-Петербургского театра Эстрады имени Аркадия Райкина, получился очень живым, юмористическим и искрометным. Комедийный талант актера позволяет ему одному в течение полутора часов держать внимание зала, перевоплощаясь от царя до няньки и оживляя все «подручные» предметы.

Дом офицеров, большой зал, пр. Ленина, 31. 11 ноября в 19.00. Билеты: от 500 руб. 6+

«Про Федота-стрельца». Фото: Татьяна АНАНЬЕВА, предоставлено агентством «Театральный фестиваль».

В музей, кино и театр пустят только с QR кодом

Начиная с 18 октября 2021 года в Волгоградской области без QR кода (документа о вакцинации или перенесенном в течение последних 6 месяцев коронавирусе) не пустят в кино, в музей, на концерт и в театр, в ДК, на выставку и на любое массовое мероприятие. Также пропуском будет отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более 72 часов назад. На детей и подростков до 18 лет эти ограничения не распространяются, ребят пустят вместе с родителями. Обязательно возьмите с собой паспорт.