Волгоградские общественники: проблемы с жильем «пластикового короля» Романа Себекина не связаны с давлением на малый бизнес

Что думает по этому поводу сам бизнесмен, он рассказывает у себя на страничке https://www.instagram.com/romansebekin/

Вчера, 5 октября, в кабинете уполномоченного по защите прав предпринимателей Волгоградской области Ольги Устиновной встретились неравнодушные к проблемной ситуации, в которой оказался бизнесмен Роман Себекин. Напомним, решению суда у предпринимателя, который занимается в Волгограде переработкой пластика, изымают землю и дом (мы рассказывали об этом подробно в недавнем нашем материале). Роман утверждает, что у него есть все документы на его собственность, а его земля просто кому-то приглянулась. Но это оказалось далеко не так, как выяснили бизнес-омбудсмен Ольга Устинова и общественник Сергей Жуков, изучив все документы за несколько лет.

На встречу с Волгоградским бизнесменом Романом Себекиным также пригласили замначальника управления экономики и инвестиций аппарата главы Волгограда и руководителя департамента муниципального имущества мэрии и СМИ. Участники встречи заявили, что проблемы Романа с жильем не имеют отношения к "давлению на малый бизнес" и его активной гражданской позиции в отношении дубов в Волго-Ахтубинской пойме (он поддерживал протесты с другими защитниками экологии). Но протесты начались в 2021 году, а суды по земле на Волочаевской, 70 в Краснооктябрьском районе - еще в 2019-м.

- Отсутствие оформленных документов, необращение в инстанции для их получения и еще целый букет "правового нигилизма" с его стороны привел к тому, что он оказался в столь сложной ситуации, - подвел итоги встречи Сергей Жуков.

Грант, который бизнесмен Роман Себекин взял на один из своих проектов, давался «в долг», и средства нужно было вернуть в 2017 году. Но экоактивист не выплатил ни копейки, а деньги, как выяснили участники встречи, волгоградец потратил нецелевым образом. Оборудование, которое Роман купил на заёмные средства, он оформил на другие фирмы, которые не были заявлены в грантовой документации.

-На аренду земельного участка с 1997 года (!!!!) вообще никаких документов не оформляли и даже не пытались их оформить, не говоря уже об инициации процедуры изменения целевого вида использования земли с "земли промышленности" на "земли жилого фонда", - комментирует общественник Сергей Жуков ситуацию с землей Романа Себекина. - Есть еще проблемы с самостроем, который так же не оформили и он является незаконными.

Как сообщил член общественный палаты, экоактивиста могут заключить под стражу из-за регулярных неявок в суд по уголовному делу о растрате гранта.

По результатам встречи у бизнес-омбудсмена Ольги Устиновной Роману и его представителю, который занимается земельным вопросом, рассказали, на что обратить особое внимание при подготовке документов, чтобы попробовать узаконить недвижимость и решить вопрос с арендой земли. А также посоветовали уточнить компетенцию его адвоката по уголовному делу.