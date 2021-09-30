За что у волгоградского экоактивиста Романа Себекина отбирают землю и единственный дом

Романа Себекина вместе с семьей выселяют из дома и лишают места производства по решению суда. Фото: личный архив

- Раздельного сбора в Волгограде больше не будет. Наша администрация демонтирует наш пункт приема! Выселяет меня с 3-мя детьми на улицу! Сносит мой дом и отжимает приобретенную в 1994 году землю! – такой пост в начале недели появился на страничке известного многим волгоградцам предпринимателя Романа Себекина. Друзья, знакомые и даже не знающие Романа люди ужаснулись и принялись делать репосты, надеясь, что поднятый шум как-то повлияет на ситуацию. Помогло. По крайней мере, разобраться в этом деле пообещал член общественной палаты области Сергей Жуков совместно с бизнес-омбудсменом Ольгой Устиновой. Получится ли у них что-то, скоро увидим. «Комсомолка» тоже пообщалась со всеми участниками событий.

Сам Роман Себекин видит одно объяснение ситуации – что его дом и участок, которым они с семьей владели больше 20 лет, кому-то приглянулись. Суд и уполномоченный по правам предпринимателей назвали «КП-Волгоград» другую причину: приставы исполняют решение суда о выселении, поскольку постройки в Краснооктябрьском районе являются самовольными.

ЧЬЯ ЗЕМЛЯ?

Роману Себекину 36 лет, переработкой отходов и поиском более экологичного их использования он занимается с 2003 года. Еще в 2012 году он одним из первых в Волгограде организовал переработку пластика. Более того, Роман перерабатывает даже те отходы, которыми в основном никто не занимается и изготавливает из них уникальные материалы. В 2021 году он представил новый результат эксперимента – первый в мире тетракомпозитный брус. Он изготовлен из сложных видов упаковки: тэтрапака, пюрпака, кассовых чеков и пластика номер 7. Такой материал не боится воды, грибков, насекомых и даже не растрескивается. Его можно также как и дерево пилить, сверлить, строгать и заново переработать. Роман не раз становился победителем региональных и федеральных экологических конкурсов. Одной из успешных разработок предпринимателя стали полистиролбетонные блоки, он делает их по своей технологии из полистирольной упаковки. Из этого же материала Роман Себекин построил дом на улице Волочаевской в Краснооктябрьском районе, которого теперь может лишиться.

Семья Романа Себекина купила базу «Природа» в 1994 году. По словам экоактивиста, суд признал право собственности на здание и эту территорию в Краснооктябрьском районе. На тот момент на улице Волочаевской располагалось 30 строений.

- По решению суда и, исходя из других документов, администрация Волгоградской области должна была заключить с нами договор аренды земли. По статье 35 Земельного кодекса, здания без земли находиться не могут. То есть, если у вас в собственности есть строения, то и земля, на которых они стоят, должна быть у вас на правах аренды или в собственности, - рассказывает предприниматель Роман Себекин «КП-Волгоград».

Документами занималась мать Романа, Любовь Музоваткина. Оказалось, что администрация не заключила с новыми владельцами базы «Природа» договор аренды. Хотя земельные налоги, по словам Романа, их семья платила, потому что они пользовались этим участком 23 года. Там же семья и работает. Роман Себекин организовал на улице Волочаевской, 70 пункт раздельного сбора отходов и площадку по созданию новых материалов из переработки. В 2008 году семья предпринимателя построила на территории бывшей базы «Природа» дом, который поставили на учет в кадастровой палате. Катализатором нынешних проблем стал пожар 12 мая 2019 года.

По документам Волгоградского областного суда, после пожара проверка ГУ МЧС выявила вину собственника территории – Любови Музоваткиной. Сообщается, что владелец нарушила правила эксплуатации печного отопления, поэтому ей отказали в возбуждении уголовного дела по факту пожара. После этого возгорания и проверок, администрация Краснооктябрьского района обратилась в суд с иском о сносе самовольных строений на Волочаевской 70. По словам Романа Себекина, инстанция проигнорировала все документы, которые были у них в распоряжении, они проиграли дело.

По материалам Волгоградского областного суда, договор аренды на данный земельный участок с ПТК «Природа» был прекращен 2 июня 1997 года, в связи с ликвидацией этого юридического лица. Договорные отношения на земельный участок отсутствуют, права третьих лиц на земельный участок не зарегистрированы. В аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей уточнили, что Любовь Музоваткина не обращалась в профильные ведомства для оформления права собственности на участок на улице Волочаевской. Эта территория площадью 2293 квадратных метра является муниципальной собственностью, на ней разрешено размещать только складские помещения. Однако выписка из ЕГРН от 21 мая 2019 года подтверждает слова Романа о том, что за его матерью зарегистрировано право собственности на жилой дом площадью 187,6 квадратных метра в Краснооктябрьском районе.

ВСЕ СНЕСТИ

После пожара владелец бывшей базы «Природа» реконструировал оставшиеся после ЧП строения и построил новые здания. По материалам суда, разрешение на возведение и реконструкцию Любови Музоваткиной не выдавали, а при строительстве хозяева построек допустили нарушения строительных и градостроительных норм. Более того, по результатам судебной строительно-технической экспертизы, недвижимость на Волочаевской 70 не соответствует экологическим нормам и правилам и создает угрозу жизни и здоровью граждан. Поэтому суд постановил снести самовольные постройки, которые по документам даже нельзя перевести в жилые дома. Более того из-за отсутствия ряда бумаг суд признал, что семья бизнесмена заняла земельный участок без законных оснований.

Семья Романа Себекина также обращалась в суд с просьбой предоставить им эту землю на улице Волочаевской в аренду без проведения торгов, заключить договор аренды земельного участка без проведения торгов. Но эти дела владелец также проиграла, поскольку разрешенное использование этой территории не соответствует реальному. Кроме того, Любови Музоваткиной нужно было уточнить границы земельного участка в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», в том числе для предоставления этого участка без торгов. Но владелец не обжаловала распоряжения департамента муниципального имущества администрации Волгограда. А также не уточнила границы участка, не провела его межевание и не утвердила схему расположения территории.

Роман Себекин рассказал, что это их единственное жилье. Там живет он с женой и тремя детьми, матерью, сестрой и её ребенком. По мнению Романа, при выселении власти обязаны предоставить им манёвренный фонд для проживания. Бизнесмен видит два пути разрешения этой ситуации: мировое соглашение между ними и администрацией Волгограда или заключение договора аренды на эту землю. В обоих случаях, заявляет экоактивист, они смогут спокойно жить и работать на этой территории и приносить пользу своим производством. По его словам, администрация не принимает от них ни один вариант решения.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Это не единственная головная боль предпринимателя. Напомним, в отношении Романа Себекина продолжается рассмотрение уголовного дела о растрате грантовых средств. По версии следователей, 36-летний предприниматель получил пять миллионов рублей на реализацию экологического проекта, потратил их на свои нужды и до сегодняшнего дня не вернул деньги.

Бизнес-омбудсмен по Волгоградской области Ольга Устинова сообщила, что по её информации, предприниматель вывел эти 5 миллионов из оборота, оформил на разные юрлица и потратил на другие нужды. По словам Романа, у него были устные договоренности с теми, кто выделил ему грант. Но ни одного документа они не заключили, также у Себекина нет бумаг, подтверждающих покупку оборудования на эти деньги. Представитель Ольги Устиновой, который побывал на Волочаевской, рассказал, что видимость некого производства на этой базе действительно есть. Однако Романа Себекина судят за мошенничество по ч.4 ст. 159 УК РФ. Ему может грозить до десяти лет тюрьмы со штрафом до одного миллиона рублей.

- Уничтожить предпринимателя очень просто. Найти решение, договориться мирным путём, организовать качественное двустороннее, трёхстороннее сотрудничество - это дипломатия. Дипломатия – это давно вымерший вид искусства в Волгограде, да и вообще в России. Отсутствие честной информационной политики, полнейшее отсутствие диалога и работы с населением города и области, упадок культуры, грязь и заброшенность - во всем этом я виню городские власти. Я вам сразу скажу - за этого человека встанут десятки тысяч людей, это вам даже не дубы, - в защиту Романа Себекина сейчас высказались многие, в том числе предприниматель Оксана Бабижаева, которая запустила в Волгограде завод по переработке пластиковых бутылок Дубль ПЭТ.

- Лично знаю Романа и считаю, что он занимается очень нужным и полезным делом. Уголовное дело в отношении него, а также какая-то непонятная история с выселением его семьи судебными приставами вызывает много вопросов. Как журналист и член Общественной Палаты Волгоградской области беру ситуацию на контроль, - прокомментировал ситуацию главный редактор портала «ВолгаПромЭксперт» и член Общественной палаты области Сергей Жуков.