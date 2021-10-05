Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 5 октября: все больше людей без прививки отстраняют от работы

Прививки от ковида сделали около 880 тысяч волгоградцев. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После стремительного роста в октябре числа заразившихся и смертей от коронавируса в Волгоградской области, кривая заболеваемости пошла вниз. За минувшие сутки в регионе зафиксировали 362 случая COVID-19. Общее количество заразившихся выросло до93,8 тысячи человек. При этом власти готовятся к дальнейшему увеличению ежедневного прироста и готовят новые карантинные ограничения. И все больше людей лишаются работы из-за отказа от вакцинации. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 5 октября 2021 года.

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В России на сегодня зафиксировали 895 летальных исходов. Из них на Волгоград и область приходится 20 смертей. Всего ковид убил уже 2899 жителей региона и почти 211,7 тысячи человек в целом по стране.

На сегодня лечатся от коронавируса и пневмонии в больницах и на дому около 7,5 тысячи волгоградцев. Выздоровевших меньше, чем заболевших. В понедельник закрыли больничный 309 победивших инфекцию. Всего выздоровели 83,5 тысячи жителей региона.

Тем временем, все больше не желающих делать прививки от ковида отстраняют от работы. Так, «Метроэлектротранс» остался без 8% сотрудников. Из-за этого во многих трамваях и троллейбусах оплату за проезд теперь принимает водитель, а не кондуктор.