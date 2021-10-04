Из-за кондукторов-антипрививочников в Волгограде водители сами принимают плату за проезд

Оплатить проезд стало сложнее. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В последнее время в Волгограде все чаще можно увидеть, как водитель трамвая или троллейбуса самостоятельно принимает от пассажиров плату за проезд. Такова реальность новых дней. В МУП «Метроэлектротранс» отстранили от работы 8% сотрудников, которые не сделали прививки от коронавируса. В мэрии отмечают, что на график движения общественного транспорта в Волгограде это не повлияет.

- Это несколько усложняет планирование работы электротранспорта, но не влияет на выпуск подвижного состава на линии, - подчеркивают в мэрии.

Решение об отстранении на предприятии приняли согласно постановлению Ольги Зубаревой об обязательной вакцинации. Поэтому в ближайшее время будут сидеть дома без сохранения зарплаты более сотни сотрудников сферы транаспорта, отказавшиеся проходить вакцинацию и не имевшие медотвода.

- На ряде маршрутов в отсутствие кондуктора-контролера пассажиры оплачивают проезд водителю. Руководство предприятия приносит извинения волгоградцам за временные трудности при оплате проезда и принимает меры для нормализации ситуации, - прокомментировали «КП-Волгоград» ситуацию в МУП «Метроэлектротранс».