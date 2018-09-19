Никаких интриг: Виталий Лихачев стал мэром Волгограда

СЕГОДНЯ 11:56 2018-09-19T12:03:12+03:00

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В среду, 19 сентября Волгоградская городская дума собралась на свое первое заседание в новом созыве. В зале заседаний стало немного легче дышать - число народных избранников сократилось. В новом составе их 36, и на первое заседание пришли почти все. Только один депутат отсутствовал. Как объяснил открывший заседание председатель заксобрания прошлого созыва Андрей Косолапов, "по уважительным причинам".

Непривычно было не увидеть в этом зале Ирину Кареву – ее впервые нет в составе думы за долгие годы. На правах главного Косолапов, которого партия "Единая Россия" порекомендовала в качестве председателя гордумы на новый срок, открыл заседание и пообещал работать на благо людей. Заодно напомнил это своим коллегам, чтобы и они не забывали, в чьих интересах они принимают законы и делят бюджет.

Впрочем, на первом заседании депутаты думали не о народе, а о том, как дальше работать. Чтобы никто не прохлаждался без дела. Первый вопрос - выборы счетной комиссии. В нее вошли Дмитрий Дильман, Лариса Тропкина и Алексей Зверев. Выбрали и президиум "ЕР" в гордуме - его будут представлять Алексей Волоцков, Андрей Косолапов и Андрей Гимбатов.

НА ВЫБОРАХ ЛИХАЧЕВА ПОБЕДИЛ ЛИХАЧЕВ

Но самый главный выбор, которой городские депутаты должны были сделать - выбрать главу администрации Волгограда. Хотя эта процедура тянется еще с лета, ни у кого не было сомнений, что "на выборах Виталия Лихачева победит Виталий Лихачев". Хотя присутствие других кандидатов немного оживило эту "предвыборную гонку". Выбирать мэра предстояло депутатам тайным голосованием. Кандидаты на пост главы города, дошедшие до финала - Виталий Лихачев, студентка Анна Манчуковская, сотрудник мэрии Михаил Гайворонский и бывший вице-губернатор Геннадий Чуриков.

До того, как депутаты приступят к тайному голосованию, перед ними выступил Виталий Лихачев. В своей длинной речи он напомнил, что им сделано за последнее время. Дороги, транспорт, ЖКХ, благоустройство. В планах на будущее – продолжить освещать город (светло будет на 95% улиц), преобразование городских парков и скверов, строительство детсадов и 7 новых школ, реконструкция стадионов «Трактор», «Темп» и «Монолит». Главная проблема, на которую, по словам Лихачева, не хватает денег – аварийное жилье. Город почти не участвовал в федеральной программе. Но будет участвовать. На переселение всех людей сиз аварийного жилья нужно 7 миллиардов.

- А что будет делаться для людей, какая у вас социальная программа, - спросил один из немногих неединороссов в думе Дмитрий Крылов.

- Мы живем в рамках одного бюджета. Нужно расставлять приоритеты. Давайте участвовать в федеральных программах, - ответил Лихачев.

На это Крылов ответил, что Лихачев лучший менеджер за 15 лет, но надо думать и о социальных вопросах.

Остальные кандидаты были весьма лаконичны. Гайворонский озвучил 4 направления своей программы – экономический потенциал, человеческий потенциал, развитие территорий и возможности управления.

Геннадий Чуриков заявил, что главное сейчас – развитие крупных предприятий города. Они основа бюджета и социального благополучия. Так же говорил о необходимости развития малого предпринимательства и муниципально-частного партнерства.

Кое-кто, слушая речи кандидатов, успел заскучать и начал зевать, но обстановку оживила студентка Анна Манчуковская, которая тоже изъявила желание руководить Волгоградом. Пока мужчины перешептывались, «какая красивая», девушка тараторила о том, как может преобразиться город, если она придет к власти. Анна призналась, что больше всего мечтает, чтобы город был чистым, с хорошей экологией, развитыми предприятиями а главное, чтобы качественно обслуживали в больницах и поликлиниках и лечили в школах.

От своего бюллетеня неожиданно отказался Дмитрий Крылов. Мол, против Лихачева он ничего не имеет, но он, как и стоящие за ним избиратели, за прямые выборы мэра.

Из 34 бюллетеней, которые поступили счетной комиссии, 2 оказались пустыми. За Виталия Лихачева проголосовали 29 депутатов гордумы, еще трое за Гайворонского. С сегодняшнего дня Виталий Лихачев принес присягу и снова приступил к обязанностям мэра Волгограда.