Храм, который строили всем миром

Кафедральный Александро-Невский собор стал настоящей жемчужиной. Фото: Александр КУЛИКОВ

Первый камень в фундамент Александро-Невского собора на площади Павших Борцов заложили 5 апреля 2016 года. Им стал старинный кирпич из стен взорванного в прошлом веке храма. Спустя всего пять лет в Волгограде состоялось долгожданное событие - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения воссозданного собора и провел в нем Божественную литургию.

Кафедральный Александро-Невский собор стал настоящей жемчужиной. Фото: Александр КУЛИКОВ

Волгоградцев поздравил президент Владимир Путин, его телеграмму зачитал губернатор Андрей Бочаров.

- Возрождение храма стало возможным во многом благодаря единению государства и гражданского общества, творческому, созидательному взаимодействию Русской Православной Церкви, ученых, реставраторов, музейных работников, благотворителей, всех неравнодушных людей, которым дорого наше общее наследие, - подчеркнул президент.

Духовный центр города

Кафедральный Александро-Невский собор стал настоящей жемчужиной. Фото: Александр КУЛИКОВ

Кафедральный Александро-Невский собор стал настоящей жемчужиной. Храм высотой 58 метров с шестью куполами воссоздали по архивным фотографиям, даже кирпич для него изготавливали специальный - с острыми углами, как в былые времена. Внутри – мрамор, золоченые резные украшения и уникальные росписи с библейскими сюжетами. В звоннице - 18 специально отлитых для собора колоколов. Венчает храм шестиметровый золоченый византийский крест. Тысячи людей и вложили в него свои силы, душу и средства. Воссоздали храм на народные пожертвования и средства благотворителей.

- С вашей помощью, всем миром нам удалось реализовать этот проект. Уверен, что он станет по-настоящему душой Волгоградской области, - поблагодарил Патриарха Кирилла за личное участие в освящении собора и в работе по его возрождению губернатор Андрей Бочаров.

Святейший Владыка передал в дар собору свой келейный образ - старинную икону благоверного великого князя Александра Невского.

Святейший Владыка передал в дар собору свой келейный образ - старинную икону благоверного великого князя Александра Невского. Фото: Александр КУЛИКОВ

Патриарх Кирилл в ответ поблагодарил всех тех, кто вложил свой интеллект, и свою веру, и свои материальные средства в это грандиозное строительство и вручил церковные награды.

Патриарх Кирилл в ответ поблагодарил всех тех, кто вложил свой интеллект, и свою веру, и свои материальные средства в это грандиозное строительство и вручил церковные награды. Фото: Александр КУЛИКОВ

- В Волгограде появилась всероссийская святыня, - подчеркнул Предстоятель Русской Церкви. - Храм воссиял своим куполом и крестом над городом, и верим, что Александр Невский, защитник земли русской, будет вместе со всеми вами, дорогие волгоградцы.

В Волгограде Патриарх Кирилл освятил возрожденный собор Александра Невского. Фото: Александр КУЛИКОВ

Одной из тех, кого наградил за помощь в строительстве собора Патриарх Кирилл, стала председатель комитета по ЖКХ, жилищной политике и строительству Волгоградской областной Думы Валентина Гречина.

- Собор строился почти шесть лет, и мы очень благодарны всем компаниям и всем жителям, которые, по сути, являлись вместе с нами соучастниками строительства храма, - отметила Валентина Николаевна. – Отдельная благодарность – компании «Транснефть» в лице АО «Транснефть – Приволга», которая с самого начала, от момента проектирования и до завершения строительства, была с нами и внесла масштабный вклад в наше общее дело.

По словам заместителя губернатора Олега Николаева, топливно-энергетический комплекс занимает важное место как в экономике, так и социальной и культурной жизни Волгоградской области.

- Только за последние годы помимо строительства собора Святого князя Александра Невского компанией «Транснефть» реализована программа модернизации школьного образования, проведено благоустройство памятных мест, воинских захоронений и мемориальных комплексов, - подчеркнул вице-губернатор.

Генеральный директор компании «Транснефть – Приволга», член Попечительского совета по строительству храма Дмитрий Бузлаев был в числе почетных гостей на торжественной церемонии освящения собора. Фото: Андрей Танаев

Генеральный директор компании «Транснефть – Приволга», член Попечительского совета по строительству храма Дмитрий Бузлаев был в числе почетных гостей на торжественной церемонии освящения собора.

- Возрождение собора Александра Невского - это дань нашему великому предку, своей жизнью и своими ратными подвигами прославившему Русское государство, - отметил Дмитрий Бузлаев. - И в тоже время - это часть большой благотворительной программы Компании «Транснефть», способствующей возрождению и сохранению культурных и духовных ценностей в России.

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НАША СПРАВКА

Прежний Александро-Невский собор построили в начале XX века после чудесного спасения в железнодорожной катастрофе царя Александра III. Для малоэтажного Царицына храм был поистине грандиозным сооружением, возводили его на народные пожертвования долгих 14 лет. Но уже 21 марта 1932 года собор взорвали, а кирпич пустили на строительство городских дорог. Сейчас на месте восточной стены бывшего Александро-Невского собора на Аллее Героев стоит Александровская часовня.