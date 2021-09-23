В Волгограде состоялось долгожданное событие - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения воссозданного собора и провел в нем Божественную литургию.
Патриарх Кирилл в ответ поблагодарил всех тех, кто вложил свой интеллект, и свою веру, и свои материальные средства в это грандиозное строительство и вручил церковные награды.
Патриарх Кирилл в ответ поблагодарил всех тех, кто вложил свой интеллект, и свою веру, и свои материальные средства в это грандиозное строительство и вручил церковные награды.
Святейший Владыка передал в дар собору свой келейный образ - старинную икону благоверного великого князя Александра Невского.
В Волгограде состоялось долгожданное событие - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения воссозданного собора и провел в нем Божественную литургию.
В Волгограде состоялось долгожданное событие - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения воссозданного собора и провел в нем Божественную литургию.
В Волгограде состоялось долгожданное событие - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения воссозданного собора и провел в нем Божественную литургию.
В Волгограде состоялось долгожданное событие - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения воссозданного собора и провел в нем Божественную литургию.
Кафедральный Александро-Невский собор стал настоящей жемчужиной.
Кафедральный Александро-Невский собор стал настоящей жемчужиной.