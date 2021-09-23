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23 сентября 2021 18:26

В Волгограде состоялось долгожданное событие - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения воссозданного собора и провел в нем Божественную литургию

В Волгограде Патриарх Кирилл освятил возрожденный собор Александра Невского
В Волгограде состоялось долгожданное событие - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения воссозданного собора и провел в нем Божественную литургию.

В Волгограде состоялось долгожданное событие - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения воссозданного собора и провел в нем Божественную литургию.

Патриарх Кирилл в ответ поблагодарил всех тех, кто вложил свой интеллект, и свою веру, и свои материальные средства в это грандиозное строительство и вручил церковные награды.

Патриарх Кирилл в ответ поблагодарил всех тех, кто вложил свой интеллект, и свою веру, и свои материальные средства в это грандиозное строительство и вручил церковные награды.

Патриарх Кирилл в ответ поблагодарил всех тех, кто вложил свой интеллект, и свою веру, и свои материальные средства в это грандиозное строительство и вручил церковные награды.

Патриарх Кирилл в ответ поблагодарил всех тех, кто вложил свой интеллект, и свою веру, и свои материальные средства в это грандиозное строительство и вручил церковные награды.

Святейший Владыка передал в дар собору свой келейный образ - старинную икону благоверного великого князя Александра Невского.

Святейший Владыка передал в дар собору свой келейный образ - старинную икону благоверного великого князя Александра Невского.

В Волгограде состоялось долгожданное событие - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения воссозданного собора и провел в нем Божественную литургию.

В Волгограде состоялось долгожданное событие - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения воссозданного собора и провел в нем Божественную литургию.

В Волгограде состоялось долгожданное событие - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения воссозданного собора и провел в нем Божественную литургию.

В Волгограде состоялось долгожданное событие - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения воссозданного собора и провел в нем Божественную литургию.

В Волгограде состоялось долгожданное событие - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения воссозданного собора и провел в нем Божественную литургию.

В Волгограде состоялось долгожданное событие - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения воссозданного собора и провел в нем Божественную литургию.

В Волгограде состоялось долгожданное событие - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения воссозданного собора и провел в нем Божественную литургию.

В Волгограде состоялось долгожданное событие - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения воссозданного собора и провел в нем Божественную литургию.

Кафедральный Александро-Невский собор стал настоящей жемчужиной.

Кафедральный Александро-Невский собор стал настоящей жемчужиной.

Кафедральный Александро-Невский собор стал настоящей жемчужиной.

Кафедральный Александро-Невский собор стал настоящей жемчужиной.