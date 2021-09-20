Стали известны итоги выборов в Госдуму 2021 в Волгоградской области

Выборы проходили три дня. Фото: АВО

Волгоградский облизбирком озвучил итоги выборов в Госдуму 2021. Неожиданностей за три дня голосования 17-19 сентября не произошло. Как сообщили в ИКВО, на четырех одномандатных и федеральном округах обработано 100% протоколов участковых комиссий без учета зарубежных и иногородних участков, которые уже не изменят расстановки сил. Депутатские мандаты получат Алексей Волоцков, Андрей Гимбатов, Владимир Плотников и Олег Савченко. Среди партий барьер в 5% преодолели КПРФ (14,76%), ЛДПР (11,12%), СР (5,77%). Лидирует «Единая Россия» с 58,44% голосов избирателей. В целом явка на выборы составила в регионе 64,96%.

За «Новых людей» проголосовали 3,01% пришедших на участки волгоградцев, Партия пенсионеров взяла 2,11% голосов, «Родина» - 0,75%, «Коммунисты России» - 0,74%, «Яблоко» - 0,51%, «Российская партия свободы и справедливости» – 0,43%, «Зеленые» – 0,42%, «ПАРТИЯ РОСТА» и «Зеленая альтернатива» набрали по 0,33% голосов, и замыкает список «Гражданская Платформа» с результатом в 0,10%.

При этом кандидат от «Единой России» по Волгоградскому одномандатному избирательному округу №81 Алексей Волоцков набрал максимальные 61,7% голосов избирателей и не оставил шансов своим конкурентам. Елена Светличная набрала 13,7% голосов избирателей, Алла Лукьянова - 6,63%, Алексей Кононенко – 6,13%. Замыкает пятерку Виталий Филареев - 3,51%. Менее трех процентов голосов пришедших на выборы волгоградцев набрали Сергей Чухаев (2,91%), Леонид Пыльцин (2,09%), Виктория Сополева (1,53%).

Примерно такая же ситуация и по Красноармейскому одномандатному округу №82. Андрей Гимбатов взял 56,14% голосов, за Андрея Анненко проголосовали 14,43% избирателей, Дмитрий Калашников набрал 12,37%, Александр Кузьмин – 6,42%. Остальные пять кандидатов набрали менее трех процентов голосов: Станислав Плужников (2,33), Сергей Лобов (2,31), Наталья Громова (2,22), Александр Ключников (1,16), Георгий Козицкий (0,64).

По Михайловскому 83-му округу Лидирует Владимир Плотников с 55,31% голосов волгоградских избирателей, на втором месте Валерий Могильный с 19,56%. Замыкает тройку лидеров Алексей Логинов с 6,92%. У остальных кандидатов в депутаты Госдумы РФ голоса распределились следующим образом: Алексей Ушаков (5,27), Шахбаз Давидов (4,76), Алексей Исаев (4,32). Меньше всего набрал подследственный Алексей Зверев (2,07%).

По Волжскому округу №84 уверенную победу одержал Савченко Олег с 51,55% голосов. Это будет его четвертый срок в Госдуме. В тройке лидеров голосования также Денис Усков (17,89) и Александр Анохин (9,76). Остальные кандидаты набрали: Алексей Васютенко (7,12%), Дмитрий Запорожский (3,79), Антон Калюжный (3,61%), Андрей Южмин (1,73), Антон Гетманенко (1,12), Леонид Семергей (0,99).

Хотя в ходе выборов и было множество сообщений о вбросах и нарушениях, ведущие партии Волгоградской области признали их состоявшимися.