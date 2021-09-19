Руководители партий волгоградского парламента признали выборы в регионе состоявшимися

Волгоградцы в течение трех дней выбирали депутатов Госдумы нового созыва Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Волгоградской области закрылись все избирательные участки, сейчас стартовала процедура подсчета голосов. В течение трех дней волгоградцы отдавали голоса за кандидатов в депутаты Государственной думы восьмого созыва. Выборы проходили с 17 по 19 сентября. Голосование прошло легитимно. Такое мнение выразили руководители региональных отделений политических партий, представленных в Волгоградской областной думе. Их мнение привела пресс-служба регионального парламента.

Сергей Горняков, секретарь Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия», сенатор Российской Федерации:

- На протяжении трех дней в напряженном режиме работали не только представители Избирательной комиссии Волгоградской области, члены ТИКов и УИКов, но и наблюдатели. Благодаря их ответственности и подготовленности удалось не допустить в период голосования серьезных нарушений. О неравнодушии и стремлении наших земляков принимать активное участие в общественно-политической жизни региона свидетельствует и явка избирателей – на 18:00 она составила более 60%. Это уже значительно больше, чем в предыдущую федеральную кампанию 2016 года, тогда на избирательные участки пришли около 42% избирателей.

Тамара Головачева, первый секретарь Волгоградского областного отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ Волгоградской областной Думы:

- Ситуация с пандемией, не смотря на предпринятые государством беспрецедентные меры, остается тревожной. По этой причине было крайне важно, чтобы в местах для голосования соблюдались все правила санитарной безопасности, также как и требования избирательного законодательства. Наблюдатели уже высказали свои замечания, полагаю, компетентные органы дадут им соответствующую правовую оценку.

Дмитрий Калашников, председатель совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Волгоградской области, руководитель фракции «Справедливая Россия» Волгоградской областной Думы:

- Любые выборы не обходятся без отдельных замечаний и трений – это элементы политической борьбы. Но в целом обеспечен демократический, конкурентный избирательный процесс, жители региона воспользовались своим конституционным правом выбирать депутатов Государственной Думы, что свидетельствует о стабильности политической системы Волгоградской области и всей страны.

Алексей Логинов, координатор Волгоградского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР Волгоградской областной Думы:

- Незначительные нарушения были выявлены, но они оперативно устранялись. Мое мнение – избиратели в первую очередь голосовали за стабильное развитие и выбирали тех, кто готов работать на благо региона и России. Можно сказать, из-за пандемии и напряженной внешнеполитической обстановки это была нетипичная кампания, которая прошла в штатном режиме.

Евгений Кареликов, председатель правления регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Волгоградской области, руководитель фракции «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Волгоградской областной Думы:

- Общая оценка - голосование прошло спокойно, в рамках, предусмотренных законодательством. Серьезных нарушений не было, хотя зафиксированы отдельные инциденты и провокации, которые, по большому счету, не повлияли на ход выборов. Приятно удивила высокая электоральная активность.