Владимир Путин поздравил волгоградцев с открытием собора Александра Невского

Патриарх Кирилл провел освящение и Божественную литургию в новом кафедральном соборе Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде 19 сентября состоялось долгожданное событие – кафедральный собор Александра Невского официально распахнул свои двери. Чин великого освящения и Божественную литургию провел Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. С открытием храма волгоградцев поздравил глава государства Владимир Путин, его телеграмму зачитал губернатор Андрей Бочаров.

Губернатор Андрей Бочаров зачитал поздравительную телеграмму Владимира Путина Фото: Екатерина СИМОХИНА

Попечительский совет строительства кафедрального собора Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Возведенный на народные пожертвования и освященный в 1918 году собор стал подлинным украшением города, крупным духовным центром Нижнего Поволжья. Но, к великому сожалению, позже этот уникальный архитектурный памятник был утрачен. Важно, что сегодня собор вновь открывает свои двери. Глубоко символично, что это долгожданное и по-настоящему праздничное событие приурочено к 800-летию князя Александра Невского – видного государственного деятеля, мудрого полководца и дипломата, защитника земли русской, - говорится в поздравлении Владимира Путина.

Священники соблюдали масочный режим Фото: Екатерина СИМОХИНА

В храме были дети из воскресных школ города Фото: Екатерина СИМОХИНА

Андрей Бочаров и митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор поблагодарили Патриарха Кирилла за визит в Волгоград и участие в открытии собора. Святейшему был подарен украшенный драгоценными камнями жезл. Патриарх Кирилл рассказал, что более 20 лет назад он сказал, что рядом с площадью Павших Борцов в Волгограде должен стоять храм.

Патриарх подарил Волгоградской области икону Александра Невского Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцы начали собираться у собора с раннего утра Фото: Екатерина СИМОХИНА

- В далеком 1999 году я имел возможность посетить этот город практически инкогнито. Проезжая на машине мимо того места, где сейчас стоит собор, я спросил у сопровождающего: «А где находится кафедральный храм Волгограда?». Мне назвали какой-то адрес не в центре. И тогда, показывая пальцем на этом место, я сказал, что здесь должен стоять кафедральный собор в честь Александра Невского. И по милости божьей сегодня я вместе со всеми вами совершил освящение великой воссозданной святыни земли русской, - обратился к собравшимся в соборе Патриарх Кирилл.

Причастие проходило на улице возле храма Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградцам, которые следили за освящением храма на улице, подарили иконки с благословением Патриарха Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Святейший подарил Волгоградской области икону святого равноапостольного великого князя Александра Невского. Образ был создан далеко до Октябрьской Революции, рассказал Патриарх.

Возле собора трансляцию Божественной литургии показывали по экранам для волгоградцев, которых не пустили внутрь Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Решил подарить этот образ из своей кельи вам. Здесь он будет более уместен. Александр Невский является покровителем Волгограда и моего родного города Санкт-Петербурга, - заявил Святейший.

Служба в храме началась около девяти часов утра Фото: Екатерина СИМОХИНА

За помощь и строительство собора благоверного князя Александра Невского прошла церемония вручения наград Русской православной церкви. Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор был удостоен орденом Преподобного Сергия Радонежского 3-й степени, губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову вручили орден Святого благоверного князя Даниила Московского 2-й степени, мэр Волгограда Виталий Лихачев получил орден Преподобного Андрея Иконописца 3-й степени. Также наградами были удостоены служители волгоградской епархии, художники и строители, которые принимали участие в возведении собора.

патриарх вручил губернатору орден Святого благоверного князя Даниила Московского 2-й степени Фото: Екатерина СИМОХИНА

Мэра города наградили орден Преподобного Андрея Иконописца 3-й степени Фото: Екатерина СИМОХИНА

СПРАВКА

В январе 1901 года в Царицыне было освящено место под строительство Соборного храма. Поводом для этого стало крушение поезда 17 октября 1888 года, когда российский император Александр III и царская семья смогли чудом уцелеть. Строительство было завершено в 1915 году. византийском стиле. Масштабы сооружения были впечатляющими: длина храма составляла 51 м, ширина – 41,5 м, высота – 57,5 м, высота креста – 6 м. 21 марта 1932 года собор Александра Невского был взорван. Кирпичи и крошка использовалась для укладки подушки для дороги на окружающих улицах. Оставшиеся обломки использовали даже во время Сталинградской битвы при строительстве баррикад. В 2016 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил воссоздание храма. Тогда же началось возведение, которое продлилось 5 лет. В звоннице находятся 18 колоколов. Купол и крест были освящены и установлены по канонам Российской Православной Церкви.