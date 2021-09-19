В Волгограде проходит освящение собора Александра Невского Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде утром 19 сентября проходит долгожданное событие – освящение построенного собора Александра Невского. В центре города собрались многие волгоградцы, чтобы стать свидетелями исторического момента. Большинство из них наблюдает за церемонией на улице по большим экранам. Внутрь храма пустили только некоторых прихожан, списки которых согласовала волгоградская епархия. Чин великого освящения собора Александра Невского и Божественную литургию проведет Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «КП-Волгоград» ведет трансляцию с места событий.

С раннего утра волгоградцы начали собираться у храма Фото: Екатерина СИМОХИНА

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в собор. На входе его встретили дети со словами: «Войдите в наш храм и благословите нас».

Напомним, решение о строительстве храма было принято в 2016 году, его благословил Патриарх Кирилл. За период 2016 по 2021 годы выполнены все работы по возведению, по внутреннему убранству - роспись стен, написание икон, изготовление и установка специальной мебели и церковной утвари. В звоннице установили 18 колоколов.

Собор Александра Невского был воссоздан на месте, где в 1932 году был разрушен Соборный храм в Царицыне.