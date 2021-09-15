Нижегородский Кремль, Кул-Шариф и набережную Брюгге увидели школьники из Волгограда в круизе по Волге

Волгоградские путешественники на экскурсии в Казанском Кремле. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Шесть городов за четыре дня – такая насыщенная экскурсионная программа у детей из Волгограда, которых за победы в конкурсах, соревнованиях и олимпиадах наградили возможностью отправиться в круиз по Волге. 8 сентября теплоход «Сергей Кучкин» с юными путешественниками отправился из Волгограда, и за неделю дети проделали огромный путь. Надо сказать, что ребята уже большие знатоки истории волжских городов – за эти дни они узнали столько, как если бы полгода штудировали учебники истории и географии.

Напомним, в речной круиз волгоградских школьников отправили впервые – это пилотный проект по поддержке талантливых детей. Организовали поездку комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области и депутат ГосДумы Евгений Москвичев.

САМАРА КОСМИЧЕСКАЯ И ВСТРЕЧА С БУРАТИНО

Самара встретила волгоградских путешественников небольшим дождем, но это не испортило впечатления от встречи. Ведь Самара – просто космос. Если в других городах на улицах стоят артобъекты и макеты, то здесь – настоящая ракета на улице. Не какая-то копия, а та, что делали для космической отрасли. На ней проходили учения космонавты, а теперь она красуется на здании музея «Самара космическая», куда и отправились школьники прямо с теплохода.

В "Самаре космической" дети узнали все о жизни в космосе и подготовке к полетам. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Во время экскурсии дети узнали, как современная Самара помогает Роскосмосу, и почему раньше этот город был закрытым. Увидели много исторических экспонатов, узнали, что едят и как живут на космической станции, как строят корабли и что с ними происходит в космосе.

И увидели самую настояющую ракету. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Экскурсоводы показали детям и Самару купеческую – в городе сохранилась историческая застройка. На одной улице школьники увидели и польский костел, и соседствующую с ним усадьбу Алексея Толстого, где несколько лет жил писатель. Сегодня здесь находится музей писателя. Дети были рады встрече с одним из любимейших персонажей детства – Буратино.

Рядом с усадьбой Алексея Толстого встретили любимого сказочного персонажа. Фото: Екатерина СИМОХИНА

КУЛ-ШАРИФ И ОБЪЕКТЫ УНИВЕРСИАДЫ

На следующий день теплоход маленькими туристами причалил к Казани. В столица Татарстана школьники провели 5 часов. Конечно, этого мало, чтобы узнать город хорошо, но достаточно, чтобы влюбиться и захотеть вернуться. Учитывая, что в Казани сосредоточены одни из лучших вузов в стране, талантливые школьники вполне могут приехать сюда снова, чтобы стать студентами. В этом городе все создано для того, чтобы учиться, совершенствоваться, заниматься спортом и добиваться побед.

В Казани ребята узнали историю создания главной мечети Татарстана. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Знакомство с Казанью у волгоградских школьников началось с посещения Кремля. Дети побывали внутри мечети Кул-Шариф, узнали историю ее строительства и то, почему с минаретов не слышно призывов на молитву, а с Благовещенского собора – звона колоколов. Так мусульмане и православные проявляют взаимоуважение – не мешают молитве друг друга. Экскурсовод рассказал, на сколько наклонилась башня Сююмбике и показал, где открывается лучший панорамный вид на Казань.

И побывали внутри Кул-Шарифа. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Затем детей провезли по самому модному и дорогому району столицы Татарстана, где построены объекты Универсиады. Сегодня все они работают, и попасть туда даже непросто – настолько велико в городе количество желающих заниматься спортом.

Вечером ребята побывали на настоящем татарском чаепитии. Узнали, как заварить чай по-татарски: опустить в чашку горсть сухофруктов (подойдут курага, чернослив, финики). И попробовали местные сладости. А после разучили татарскую песню и исполнили ее вместе с местными артистами. Все это происходило в атмосферном месте – в национальном комплексе «Туган Авылым».

А после попробовали настоящие татарские угощения. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Экскурсовод посоветовала ребятам, пока есть время, еще сильнее удариться в учебу, чтобы попробовать поступить в университет Иннополис. Здесь можно получить высшее образование по IT-специальностям, но обучение стоит около миллиона рублей в год. У талантливых ребят есть возможность поучиться за счет будущего работодателя и жить в городе, где по улицам ездит беспилотное такси, а продукты доставляют не люди, а роботы.

КАК ПОПАСТЬ В БРЮГГЕ, НЕ ВЫЕЗЖАЯ ИЗ СТРАНЫ

Воскресенье, 12 сентября дети провели особенно плодотворно, посетив за день два региона и три города. Утром теплоход прибыл в Чебоксары, и ребята увидели столицу Чувашии, после чего автобус доставил их в столицу республики Марий Эл. До Йошкар-Олы около полусотни километров через леса. Чуть больше часа на автобусе, и ребята оказались в Европе.

Плвли на теплоходе, и внезапно оказались в Европе. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Улочки Амстердама, набережная Брюгге, скульптура Грейс Келли, рижские коты на крышах, а еще Спасская башня, Спас на Крови, астрономические часы, как в Праге… Чего только не встретили школьники в новом центре города Йошкар-Ола. Или Йошка, как называют столицу Марий Эл местные жители. Все эти здания появились в городе во время правления губернатора Леонида Маркелова, который очень любил путешествия и решил перенести в свой город копии всех достопримечательностей, которые ему особенно понравились. Так городс тал центром притяжения туристов. А маленьким путешественникам было приятно познакомиться с местным символом – Йошкиным котом.

В столице Марий Эл есть набережная Брюгге. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вернувшись на корабль, дети сошли с него через несколько часов уже в другом городе республики Марий Эл – Козьмодемьянске. Это полная противоположность республиканской столице. Если в Йошкар-Оле можно увидеть кусочек Европы, то в Козьмодемьянске свято берегут свои традиции и историю. Дети побывали в этнографическом музее, где познакомились с традициями, обычаями, бытом местного народа. А после заглянули в музей мореного дуба и узнали, что делают из этого уникального природного материала.

Козьмодемьнск совершенно не похож на свою региональную столицу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ребята узнали о многих традициях и обычиях местного народа. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ЮБИЛЕЙНЫЙ НИЖНИЙ

На следующий день ребят ждало не менее увлекательное путешествие в Нижний Новгород. Город заметно преобразился – к 800-летнему юбилею он стал еще великолепнее, чем был. Волгоградские школьники погуляли в Нижегородском Кремле, сфотографировались с памятником Валерию Чкалову, послушав историю о его выдающейся жизни. Экскурсионный автобус довез ребят и до нового стадиона, построенного к ЧМ-2018. Дети смогли сравнить его с нашей Волгоград Ареной.

Захватывающий вид на стадион Нижнего Новогорода впечатлил ребят. Фото: Екатерина СИМОХИНА

А после обеда отправились в настоящую сказку – на фабрику, где изготавливают новогодние игрушки. Ребятам устроили мастер-класс, и к ближайшему Новому году вполне смогут сами расписать шары и сделать уникальные подарки своим друзьям и близким.

Нельзя уехать из Нижнего Новогорода, не посетив одну из красивейших улиц: Новопокровская – это местный Арбат. Здесь школьники купили городецких пряников, сфотографировались с прекрасным арт-объектом – светящимся трамваем, появившимся здесь к 800-летию города.

Главный символ Нижнего Новгорода. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Дети у стен Нижегородского Кремля. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На теплоходе дети тоже не скучают: сотрудники круизной компании «Водоходъ» придумали им массу развлечений. Помимо мастер-классов и игр дети изучают корабль и его работу. Первый помощник капитана теплохода «Сергей Кучкин» встретился с ребятами, чтобы рассказать, какие обязанности на корабле выполняют капитан, штурман и рулевой. А в один из дней на борту прозвучала тревога. Хоть она и была учебной, все без исключения пассажиры должны были показать, как вели бы себя в экстренной ситуации. Дети справились – правильно надели спасательные жилеты и выполняли все команды экипажа.