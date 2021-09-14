Состав «Ротора» стоит почти 10 миллионов евро

"Ротор" второй в ФНЛ по стоимости состава, но не по результатам Фото: Екатерина СИМОХИНА

Неделю назад в российском футболе закрылось трансферное окно, составы команд полностью сформировались, изменения возможны теперь только зимой. «Ротор» минувшим летом после вылета из Российской премьер-лиги в Футбольную национальную лигу пополнился 16-ю новичками и расстался с 17-ю футболистами. Сейчас общая стоимость состава волгоградской команды оценивается в 9 миллионов 800 тысяч евро. Такие данные приводит портал transfermarkt.ru. «Ротор» в первенстве ФНЛ занимает второе место по общей стоимости футболистов, дороже только «Балтика».

А вот турнирное положение сине-голубых намного скромнее, после 10-ти туров они занимают 13-е место с 12-ю очками. Кстати, столько же баллов и у «Балтики». Самым дорогим футболистом в волгоградской команде считается ее капитан Сергей Макаров. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные transfermarkt.ru, его стоимость оценивается в 1 миллион евро. Трансферная цена в 700 тысяч евро сразу у трех игроков – у перешедшего из московского «Спартака» Александра Ташаева, арендованного у «Урала» Юрия Бавина и нападающего Камиля Муллина, который проводит уже четвертый сезон в коллективе. В 600 тысяч евро оценивается полузащитник Георгий Махатадзе, который летом на правах свободного агента перебрался из «Ростова». Стоимость в 500 тысяч евро у Алексея Щеткина и Андреа Чуканова.

Самая низкая трансферная цена из игроков «Ротора» у его воспитанника Дмитрия Вершкова. 19-летний полузащитник из Волжского оценивается в 50 тысяч евро. 150 тысяч евро – стоимость Исламитдина Абдуллаева, которого волгоградский клуб подписал из махачкалинского «Легиона Динамо».

Отметим, в ФНЛ за «Ротором» по общей стоимости игроков располагаются «Оренбург» (9,78 млн евро) и «Алания» (9 млн евро). Самые скромные по этому показателю в лиге «Олимп-Долгопрудный» (4,78 млн евро) и «Томь» (4,71 млн евро), с которыми подопечные Дмитрия Хохлова в начале сезона сыграли вничью. В апреле, когда команда из Волгограда выступала еще в РПЛ, ее состав оценивался в 19,05 миллиона евро.