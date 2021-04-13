Общая стоимость игроков «Ротора» составляет более 19 миллионов евро

По стоимости игроков "Ротор" занимает 14-е место в РПЛ. Фото: СК "Ротор".

Футбол – это самый популярный вид спорта на всей планете. Неудивительно, что в этой игре крутятся огромные деньги. Большие контракты для футболистов и тренеров, многомиллионные сделки по переходам игроков. И даже в российском футболе денег, мягко говоря, немало. Обновилась рыночная стоимость игроков клубов Российской премьер-лиги. Состав «Ротора» вытянул на 19,05 миллиона евро, сообщает «КП-Волгоград» на аналитику портала transfermarkt.ru. Волгоградский клуб занимает 14-е место по общей стоимости футболистов в РПЛ. И на таком же месте сине-голубые располагаются по спортивным результатам после 25-ти туров.

При этом зимой стоимость игроков «Ротора» достигала 20,3 миллиона евро. Но тогда были трансферы игроков на вход и выход, состав без устали менялся. И немного упал не только общий ценник на футболистов волгоградского клуба. А осенью игроки оценивались в сумму 18,5 миллиона евро. У многих «Ротора» игроков за последние месяцы изменилась личная стоимость. Самым дорогим среди сине-голубых, по данным transfermarkt.ru, является защитник сборной Грузии Соломон Кверквелия, который в аренде из «Локомотива». Его стоимость оценивается в 3 миллиона евро. При этом его предыдущая цена была на 2 миллиона больше. На втором месте еще один грузин, но арендованный у «Рубина». Речь о фланговом полузащитнике Зурико Давиташвили, цена которого 2,5 миллиона евро. Она осталась неизменной с зимы. По 1,5 миллиона евро стоят защитник сборной Казахстана Дмитрий Шомко и его коллега по амплуа Данил Степанов. Только последний подорожал на 500 тысяч евро, а казахстанский игрок подешевел на 300 тысяч. Остальные футболисты «Ротора» стоят менее миллиона евро.

За последнее время у 11 игроков волгоградской команды, помимо Степанова, ценник подрос на разные суммы. Аналитики футбольного рынка положительно оценили Джовино Фламариона, Сергея Макарова, Олега Кожемякина, Илью Жигулева, Камиля Муллина, Седрика Гогуа, Азата Байрыева, Олега Алейника, Йосипа Чондрича, Георги Арабидзе, Игоря Обухова. А вот снизился ценник у Андреса Понсе, Ивана Маевского, Евгения Песегова, Алексея Щеткина, Никиты Репина. Без изменений стоимость у Николая Кипиани, Сергея Серченкова и Владимира Медведя. В среднем один игрок сине-голубых оценивается в 828 тысяч евро.

Отметим, самыми дорогими клубами по общей стоимости игроков в РПЛ являются «Зенит» (170 миллионов евро), ЦСКА (135,35 миллиона евро), «Спартак» (130,9 миллиона евро). Ниже стоимость, чем у «Ротора», только у «Уфы» (16,15 миллиона евро) и «Тамбова» (8,2 миллиона евро). Самым подорожавшим клубом по итогам обновления рыночных показателей в РПЛ стал казанский «Рубин», чей показатель вырос на 8,3 миллиона евро. Команда волгоградского специалиста Леонида Слуцкого оценивается в 61,5 миллиона евро.