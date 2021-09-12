Фейерверк в честь Дня города прогремел в Волгограде - фото

В Волгограде прогремел салют в честь дня рождения города. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ярким финальным аккордом праздника в честь 432-го дня рождения Волгограда 12 сентября 2021 стали музыкальный парад, световой флешмоб и салют на Центральной набережной. Как сообщает «КП-Волгоград», зрителей кульминации Дня города в центре было гораздо меньше, чем в доковидные годы. На главной лестнице «рисовали» световые фигуры триста волонтеров. Артисты и волгоградцы пели песни и поздравляли с днем рождения любимый город, а в финале небо раскрасил яркий фейерверк.

Волгоградцев на лестницу не пустили. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Там перед салютом зажигали волонтеры. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Внизу выступали артисты музыкального парада. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

И барабанщицы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

День города 2021 в Волгограде отмечали два дня и весьма скромно из-за коронавирусных ограничений. Но для тех, кто хотел праздника, он удался. В выходные пойме Царицы прошли ярмарки и пользовавшийся особой популярностью винный фестиваль. В воскресенье по центральным улицам города проехали около 50 ретро-автомобилей и мотоциклов, а восемь машин музыкального парада с артистами побывали в каждом из районов. Вечером праздничные мероприятия продолжились на набережной в центре Волгограда и на бульваре Энгельса в Красноармейском районе.

Смотрите фото самых ярких моментов Дня города 2021 в Волгограде в нашем фоторепортаже.

А потом начался фейерверк. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Салют в день города. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Праздник завершился ярко. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С днем рождения, Волгоград! Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Еще больше фото с праздника в честь Дня города смотрите в нашем репортаже.