Фейерверк в честь Дня города прогремел в Волгограде - фото

В Волгограде прогремел салют в честь дня рождения города.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Ярким финальным аккордом праздника в честь 432-го дня рождения Волгограда 12 сентября 2021 стали музыкальный парад, световой флешмоб и салют на Центральной набережной. Как сообщает «КП-Волгоград», зрителей кульминации Дня города в центре было гораздо меньше, чем в доковидные годы. На главной лестнице «рисовали» световые фигуры триста волонтеров. Артисты и волгоградцы пели песни и поздравляли с днем рождения любимый город, а в финале небо раскрасил яркий фейерверк.
Волгоградцев на лестницу не пустили.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Там перед салютом зажигали волонтеры.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Внизу выступали артисты музыкального парада.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
И барабанщицы.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
День города 2021 в Волгограде отмечали два дня и весьма скромно из-за коронавирусных ограничений. Но для тех, кто хотел праздника, он удался. В выходные пойме Царицы прошли ярмарки и пользовавшийся особой популярностью винный фестиваль. В воскресенье по центральным улицам города проехали около 50 ретро-автомобилей и мотоциклов, а восемь машин музыкального парада с артистами побывали в каждом из районов. Вечером праздничные мероприятия продолжились на набережной в центре Волгограда и на бульваре Энгельса в Красноармейском районе.
Смотрите фото самых ярких моментов Дня города 2021 в Волгограде в нашем фоторепортаже.
А потом начался фейерверк.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Салют в день города.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Праздник завершился ярко.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
С днем рождения, Волгоград!
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Еще больше фото с праздника в честь Дня города смотрите в нашем репортаже.