Самые яркие фото Дня города 2021 в Волгограде: фоторепортаж

По Волгограду проехала колонна раритетных автомобилей.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Во вторые выходные сентября город-герой Волгоград отмечает свой 432-й день рождения. Главными событиями в программе праздничных мероприятий Дня города 11 и 12 сентября 2021 стали винный фестиваль, ярмарка, вкусный и красочный О’Маркет, а также автопробег ретро-автомобилей и мотоциклов по центральным улицам. Впереди концерты и салют. «КП-Волгоград» предлагает посмотреть на самые яркие моменты праздника на День города в Волгограде.
В пойме на праздник было множество ярких фотозон.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Главным событием стал винный фестиваль.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
На площадках винфеста было не протолкнуться.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В первый день праздника, пожалуй, главной и самой многолюдной площадкой праздника в честь Дня города в Волгограде стал первый фестиваль российских вин Volga-Don WINE FEST. Хотя в отличие других мероприятий вход на дегустацию, мастер-классы и конкурсы здесь был платным, людей было много, в палатках – не протолкнуться.
На фестивале представили 250 российских вин.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
А рядом развернулась ярмарка.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Мастера представили свою ручную работу.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Художники вынесли картины.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Было и вкусное угощение на ярмарке.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Угщения на любой вкус.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Понравилось всем.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Немало волгоградцев пришли 11 и 12 сентября и на ярмарочную площадь у музея «Россия – моя история» в пойму Царицы. Здесь представили множество товаров местных производителей, собрал множество гостей и вкусный и рукодельный О’Маркет.
Автомобили выстроились на набережной.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Девушки позировали у ретро-машин.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Раритеты проехали по городу.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
А днем по городу проехалась колонна ретро-автомобилей и мотоциклов. Автопробег стартовал на нижней террасе набережной, где раритеты можно было посмотреть, потрогать и запечатлеть на память. Здесь было немало не только мужчин и мальчиков, интересующихся техникой, но и красивых девушек, которые позировали на фоне не менее прекрасных машин.
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Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Автопробег.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Завершился автопробег на площади Павших Борцов.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Вечером 12 сентября 2021 волгоградцев ожидает музыкальный парад и два фейерверка в честь Дня города. «КП-Волгоград» продолжает следить за событиями.