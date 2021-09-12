Самые яркие фото Дня города 2021 в Волгограде: фоторепортаж

По Волгограду проехала колонна раритетных автомобилей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Во вторые выходные сентября город-герой Волгоград отмечает свой 432-й день рождения. Главными событиями в программе праздничных мероприятий Дня города 11 и 12 сентября 2021 стали винный фестиваль, ярмарка, вкусный и красочный О’Маркет, а также автопробег ретро-автомобилей и мотоциклов по центральным улицам. Впереди концерты и салют. «КП-Волгоград» предлагает посмотреть на самые яркие моменты праздника на День города в Волгограде.

В пойме на праздник было множество ярких фотозон. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Главным событием стал винный фестиваль. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На площадках винфеста было не протолкнуться. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В первый день праздника, пожалуй, главной и самой многолюдной площадкой праздника в честь Дня города в Волгограде стал первый фестиваль российских вин Volga-Don WINE FEST. Хотя в отличие других мероприятий вход на дегустацию, мастер-классы и конкурсы здесь был платным, людей было много, в палатках – не протолкнуться.

На фестивале представили 250 российских вин. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

А рядом развернулась ярмарка. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Мастера представили свою ручную работу. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Художники вынесли картины. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Было и вкусное угощение на ярмарке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Угщения на любой вкус. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Понравилось всем. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Немало волгоградцев пришли 11 и 12 сентября и на ярмарочную площадь у музея «Россия – моя история» в пойму Царицы. Здесь представили множество товаров местных производителей, собрал множество гостей и вкусный и рукодельный О’Маркет.

Автомобили выстроились на набережной. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Девушки позировали у ретро-машин. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Раритеты проехали по городу. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

А днем по городу проехалась колонна ретро-автомобилей и мотоциклов. Автопробег стартовал на нижней террасе набережной, где раритеты можно было посмотреть, потрогать и запечатлеть на память. Здесь было немало не только мужчин и мальчиков, интересующихся техникой, но и красивых девушек, которые позировали на фоне не менее прекрасных машин.

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Автопробег. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Завершился автопробег на площади Павших Борцов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вечером 12 сентября 2021 волгоградцев ожидает музыкальный парад и два фейерверка в честь Дня города. «КП-Волгоград» продолжает следить за событиями.